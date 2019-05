La Selección argentina arrancó su preparación con vistas a la Copa América con 12 jugadores

La Selección argentina de fútbol realizó este lunes su primer entrenamiento oficial de preparación rumbo a la Copa América de Brasil, con once de los 23 convocados por el técnico Lionel Scaloni, quien espera ansioso por el arribo del capitán Lionel Messi, que será este martes.

El plantel se completará en el correr de la semana -varios todavía tienen competencia-, aunque recién el próximo lunes se proyecta que estén los 23 seleccionados a disposición del entrenador.

Según se pudo ver en las fotos publicadas por la cuenta oficial de Twitter de la Selección argentina, quienes llegaron este lunes por la mañana al predio de AFA en Ezeiza fueron Roberto Pereyra (Watford de Inglaterra), Leandro Paredes (PSG de Francia), Guido Rodríguez (América de México), Sergio Agüero (Manchester City de Inglaterra) y Rodrigo De Paul (Udinese de Italia), entre otros.

Además, estuvieron en el entrenamiento los defensores Nicolás Otamendi (Manchester City), Ramiro Funes Mori (Villarreal de España), Nicolás Tagliafico (Ajax de Holanda) y Milton Casco (River, suspendido no puede jugar la revancha de la Recopa); y los mediocampistas Ángel Di María (PSG de Francia) y Giovani Lo Celso (Betis de España).

En el cronograma de trabajo programado por Scaloni, la Selección entrenará el martes por la mañana, hará doble turno el miércoles, mientras que jueves (con atención a la prensa), viernes y sábado se desarrollarán prácticas en horario matutino.

El viernes 7 de junio, en el estadio San Juan del Bicentenario, el equipo argentino se despedirá ante los hinchas en un amistoso programado frente a Nicaragua y el domingo 9 la delegación partirá rumbo a Salvador de Bahía, donde disputará su primer compromiso de la Copa América frente a Colombia, el sábado 15.

Paraguay será su segundo rival el miércoles 19 en Belo Horizonte, mientras que cerrará el Grupo B contra Qatar en Porto Alegre el domingo 23 de junio.

Uno de los momentos más esperados es el arribo del capitán Lionel Messi, quien luego de perder la final de la Copa del Rey en España el sábado, llegaría este martes en un vuelo privado al aeropuerto de Ezeiza.

Si bien se suele mantener en secreto, se supo que Messi tendría todo acordado para llegar al entrenamiento de este martes por la mañana o en su defecto al almuerzo que todo el plantel compartirá tras la práctica.

El capitán, hace un par de semanas, abrió como nunca antes sus sentimientos y, enojado por las críticas, afirmó que “nadie” lo “obliga a jugar” con la camiseta albiceleste y que seguirá luchando porque quiere “ganar algo” representando al país.

“ No me voy a bajar tan fácil. Quiero ganar algo, voy a seguir jugando todas las cosas importantes hasta que me dé. A mi nadie me obliga, voy a la Selección porque quiero. Amo a Argentina, pero no lo digo a cada rato porque no vendo humo. Mucha gente me decía que no volviera, familia, amigos... mi hijo me preguntó ¿Por qué te matan en Argentina?”, reveló, a corazón abierto, en una entrevista telefónica con la radio Club Octubre FM 94.7 de Buenos Aires.

Enseguida, agregó: “Lamentablemente quedaron muchos jugadores en el camino, como el Pipa (Higuain), pero tenemos que seguir intentándolo. Viene una Copa América ahora, encima pusieron otra el año que viene y nos dan más chances. Dios sabe por qué hace las cosas, quizás no era ése el momento para que se nos dé. Llegará en algún momento o no. Él va a ser el que decide si nos toca ganar o no”.