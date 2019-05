“La situación del país no da para más, la gente está con hambre y está sin empleo"

En Salta capital las movilizaciones también se hicieron sentir en esta jornada de paro, barrios de zona oeste se congregaron en avenida Paraguay para expresarse en contra de las política del Gobierno nacional y armar una olla.

popular.



“La gente está con hambre, está sin empleo, pedimos a grito trabajo. Tenemos bronca la situación ya no da para más. Si no logramos derrotar ahora a este gobierno macrista nos esperan cuatro años peores y eso es lo que nosotros no queremos. No queremos que Macri gobierne cuatro años más”, dijo una mujer que encabezó la marcha.

“Queremos un trabajo digno. Somos gente trabajadora no somos gente mala”, dijo Leonardo, otro de los manifestantes quien remarcó que en los últimos años fueron muchos los que perdieron el trabajo por la crisis. La marcha congregó a habitantes de Villas Chartas, Villa Unidad, El Cambio, Sarmiento, Villa Esperanza, Isla Soledad que marchó hacia plaza 9 de Julio