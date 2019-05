La UIA alertó que el aumento en costos de importación generará mayor presión inflacionaria

La Unión Industrial Argentina (UIA) alertó por una nueva presión inflacionaria por el aumento de los costos de importación que afectan a los productos de valor agregados a partir de la aplicación del aumento de la polémica Tasa de Estadística que el Gobierno impuso a la importación y que afecta a insumos sin sustitución nacional. Y si bien descartaron que rompan el acuerdo, señalaron que los márgenes para la producción de los Productos Esenciales sufrieron un “fuerte impacto negativo”.

En un completo informe denominado “Diagnóstico de los cambios en la Tasa Estadística y necesidades de corrección normativa”, los técnicos de la principal entidad fabril del país destacaron que “los Decretos 332/19 y 361/19 penalizan el agregado de valor local y mantienen la obligatoriedad de pago de la tasa estadística en las nuevas condiciones para operaciones de importación”.

“Esta medida tiene un fuerte impacto negativo en la competitividad de las exportaciones industriales, en los márgenes del sector, en los costos de productos del programa de Precios Esenciales y en las decisiones de inversión”, afirmó un comunicado de prensa.

Fuentes de primera línea de la UIA criticaron con dureza al Gobierno porque “no se da cuenta que lo que está influyendo es una inflación de costos, a partir de la energía, las tasas e impuestos que termina yendo a precios”.

“Este impuesto adicional que afecta a la producción del mercado interno se trasladará a precios porque no queda otra. Por eso me llama la atención que no se den cuenta que pongan este tipo de impuesto”, afirmó uno de los dirigentes de la mesa chica de la UIA consultado por BAE Negocios.

La misma fuente aseguró que el programa Precios Esenciales “está fuera de discusión” al sostener: “el acuerdo lo vamos a cumplir sí o sí, a menos que haya una hecatombe total. Y además porque los productos de ese programa es muy reducido”. Pero aclaró que “el gran impacto es a todo el mercado”.

El Gobierno había fijado la Tasa de Estadística en 2,5% a través de un decreto publicado 15 días atrás en el Boletín Oficial, que luego retrotrajo de manera parcial cinco días después. El decreto 332 había establecido hasta el 31 de diciembre un aumento de la tasa estadística que desde los ’90 estaba en el 0,5%, que era aplicable a “las destinaciones definitivas de importación para consumo y a las destinaciones suspensivas de importación temporaria”.

Luego de la primera decisión, la UIA le envió una nota al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en donde alertó por la situación. A partir de esa situación, el Gobierno aplicó las modificaciones pero con límites que generó el nuevo choque con los industriales.

Dentro del informe y “en función del trabajo del Departamento de Comercio y Negociaciones Internacionales de la UIA, se propone un conjunto de modificaciones adicionales a la normativa sancionada”:

l Retrotraer los topes máximos por operación. ll Reducir alícuotas para insumos que no se elaboran localmente y son necesarios para la producción. lll Eliminación de la tasa para la importación de bienes de capital e informáticos que se encontraban exentos. lV Mantener la exención (previa a al Decreto 332/19) para importaciones desde: Mercosur, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

Fuente: BAE Negocios