Bielsa pagó una multa de 200 mil libras por el "Spygate"

Marcelo Bielsa, técnico de Leeds de la segunda división del fútbol inglés, confirmó este viernes que se hizo cargo personalmente de la multa de 200 mil libras (unos 260.000 dólares) impuesta al club que dirige por el Spygate.

“Yo soy el responsable. Por eso la pagué de mi bolsillo. También pagaré cualquier tipo de sanción por lo ocurrido ante Aston Villa”, aseguró Bielsa en conferencia de prensa.

El Loco Bielsa se consideró responsable de las acusaciones de espionaje a los otros clubes de la Championship League, aunque el castigo era para el club, y saldó la multa con su patrimonio.

Además, el exentrenador de los seleccionados argentino y chileno avisó que él pagará cualquier penalización que el club reciba por los disturbios generados por los jugadores en el encuentro entre Leeds y Aston Villa el pasado fin de semana.

Leeds marcó un gol mientras un jugador del Villa estaba tirado en el campo de juego, por lo que Bielsa ordenó a sus jugadores que se dejaran hacer un gol para “devolvérselo” al rival. Los futbolistas de ambos equipos discutieron y los técnicos de los dos equipos (John Terry, DT de Aston Villa, increpó al rosarino) fueron acusados de no controlar a sus jugadores.

Leeds United de Bielsa se quedó en la última fecha sin chances de ascender directamente (lo lograron Norwich City y Sheffield United) y deberá jugar el repechaje para subir a la Premier League. El domingo visitará a Ipswich Town por la última fecha del Championship.

El entrenador surgido de Newell’s aclaró que el ascenso a la Premier no determinará su futuro como técnico de Leeds. “Nunca dije que si no ascendemos no voy a continuar mi trabajo aquí. Nunca dije que me iré o me quedaré. Solo dije que no era este el momento para discutirlo”, subrayó.

“Se trata de recibir la propuesta y aceptarla o no. Pero nunca diría que si no subimos me iré, porque si no estarían diciendo que la importancia de este club está relacionada con la categoría en la que juega”, manifestó Bielsa.