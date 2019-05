Huelga de hambre de las trabajadoras del PEC

Desde ayer se realiza dentro del hospital un acampe. “No hemos tomado. Como una doble medida de fuerza los puestos en los centros de salud no se cubrieron”, dicen.

Las trabajadoras del PEC (Programa de Equipos Comunitarios) continúan su reclamo en el hall del hospital San Vicente de Paúl de Orán y adoptaron una nueva medida de fuerza: estar en alerta permanente, mientras que ayer entraron en huelga de hambre. La medida es por tiempo indeterminado ante la falta de respuestas.

Matilde, enfermera y trabajadora PEC, expresó la decepción frente a la indiferencia de las autoridades, ya que continúan reclamando estabilidad laboral pero sienten que los ignoran: "Ya hemos apelado hasta al gobernador y no hemos tenido respuesta". Ante tal situación, han decidido seguir manifestándose y armaron la carpa dentro del predio del hospital.

"Decidimos hacernos visibles dentro del hospital, estaremos por tiempo indefinido en huelga de hambre", indicaron.

La doctora Julia Pizzola, dirigente gremial de ATE, acompaña a los trabajadores del Programa de Equipos Comunitarios, quienes están a puntos de ser expulsados de sus funciones en los centros de salud en los barrios, por ello desde el martes reclaman en el hall central del hospital San Vicente de Paúl.

Quedan diez trabajadores a quienes les quieren extender una beca precaria a manera de sueldo. Finalmente firmaron esa propuesta. "La postura inicial era no firmar, pero las presiones han sido muchas, por lo que las diez empleadas del PEC se vieron presionadas a firmar la prórroga de la beca para seguir en el sistema y no quedar desempleadas", afirmó la médica. "Firmamos en disconformidad, así que la pelea ahora la estamos haciendo desde adentro, hasta que el ministro nos vuelva a escuchar, hasta que alguien nos traiga una solución. Recordemos que el petitorio al gobernador no ha sido contestado", expresaron las trabajadoras.

Además, indicaron: "Estaños esperando que tanto el diputado Sebastián Domínguez, Iván Mizzau y el senador Pablo González nos ayuden como prometieron"

Pizzola expresó: "Pasamos toda la noche aquí, no hemos dormido. La gerencia diseccionó todo para que firmen las becas, porque si no, a partir de hoy (por ayer), iban a poner en los centros de salud a otras personas; y una vez excluidas del hospital ya no tenían derecho a reclamar nada. Por toda esta presión, las compañeras firmaron en disconformidad -además fueron asesoradas legalmente-; la reivindicación por el puesto de trabajo y por la estabilidad laboral sigue vigente. Entendemos que tanto las autoridades locales como ministeriales tienen que dar una respuesta favorable", aseguró.

Mientras tanto, decidieron seguir con el acampe y también sumarse a la lucha de los trabajadores PEC en Salta capital.