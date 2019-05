Tras el paro "contundente", la CGT hizo reclamos al Gobierno

Los jefes de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, reclamaron al Gobierno nacional que tome "acciones inmediatas" para "frenar la decadencia" en el país, a la vez que aseguraron que el paro de ayer fue "contundente" y "no político".

En una conferencia de prensa durante la tarde, en la sede de la CGT, los sindicalistas evaluaron junto a otros dirigentes de la central obrera los alcances de la huelga por 24 horas que realizaron ayer los adherentes a sus gremios, la quinta contra la gestión de Cambiemos, en la que fue notoria la ausencia del transporte urbano.

Casi al mismo tiempo que los gremialistas hablaban con los periodistas, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, encabezó los actos por el Día del Ejército (ver información en página 33). Y, contrariamente a lo que se especulaba, no pronunció ni una palabra relacionada con la medida de fuerza cegetista. Fueron sus ministros los encargados de salir al cruce de las motivaciones de la huelga. El titular de Economía, por ejemplo, Nicolás Dujovne, informó que el paro general de ayer originó pérdidas superiores a los 40.000 millones de pesos al país. El ministro de la Producción, Dante Sica, en tanto, adelantó que el Gobierno retomará el diálogo con gremios afines, y anticipó que podría haber sanciones contra el gremio de los Camioneros.

Dirigentes, con la prensa

En la conferencia de prensa, Daer planteó que la central obrera no puede "afirmar ni descartar" que vaya a realizar una nueva medida de fuerza en los próximos meses, antes de las elecciones. "Los gremios -continuó- más un sector mayoritario del pueblo argentino se sumaron a la convocatoria de la CGT para reclamar medidas urgentes de rectificación de las políticas económicas que fueron erosionando toda la economía".

"Queremos ratificar el rumbo que ha tomado esta Confederación General del Trabajo en ir siempre en busca de un camino que resuelva los temas de los más necesitados, los temas de fondo de nuestro país y que permita de una vez por todas que en la Argentina se pueda vivir dignamente", dijo.

Daer destacó también la reacción "pacífica" del movimiento obrero frente al plan económico que lleva adelante la Casa Rosada.

Sostuvo que las políticas del Gobierno "fueron erosionando toda la actividad económica, la actividad productiva, trayendo consecuencias devastadoras en el tejido social" del país, con "una caída del salario, caída del empleo y un aumento tremendo de la pobreza" como consecuencia.

Carlos Acuña, a su turno, se refirió a la coyuntura preelectoral y aseguró que el paro "no es político, no es contra nadie" pero reconoció que se decidió la huelga porque "la gente nos estaba pidiendo alguna manera de acción" para enviar un mensaje al Gobierno.

En ese sentido, consideró que el Gobierno lanzó "cortinas de humo, como los diez puntos que quedaron en la nada", y aseguró que "esta CGT tuvo la prudencia necesaria para el diálogo".

Y agregó: "La CGT se mantiene abierta al diálogo buscando encontrar respuestas a los problemas más apremiantes del país, y negó que la huelga haya tenido motivaciones políticas, como sugirió el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica.

También dijo que era "una lástima" que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, planteara que en el Gobierno nacional estaban "hartos" de los paros, y recordó que se trata de una "herramienta constitucional" de los trabajadores.

Acuña también le respondió al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien planteó que la medida de fuerza le ocasionaba al país pérdidas superiores a los 40.000 millones de pesos.

"Que nos digan cuánto perdió la Argentina con esta timba financiera y cuánto perdimos los trabajadores de nuestro poder adquisitivo con la inflación", sostuvo Acuña.

Peronismo "de la Provincia"

En otra conferencia de prensa que compartió con gremios afines y con el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, en "representación del peronismo de la provincia", el camionero Hugo Moyano insinuó que no descarta que haya más paros en lo que resta del año si el Gobierno no cambia la política económica (en coincidencia con los cegetistas, aunque sin compartir un escenario público como hubiera sido en una conferencia de prensa).

"Se ve reflejado el rechazo por las pérdidas de puestos de trabajo, de poder adquisitivo y la inflación alarmante. Es el rechazo a la política. No sé cuántos paros más pueden venir. Espero que este mensaje que le da la sociedad (a Macri) lo haga reflexionar y empiece a cambiar algunas cosas", dijo

El camionero le contestó al ministro Dujovne: "¿Cómo parte de la sociedad no entiende que estos paros no se hacen por capricho? Cuando la señora Bullrich dice que se pierden $40.000 millones de pesos no dice lo que aportan los laburantes con el mínimo no imponible (de Ganancias), que es para pagarle el sueldo a ellos. ¿De qué se quejan?", lanzó.