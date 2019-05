Messi: “No sé si llegaré al próximo Mundial”

Tranquilo, a pura sonrisa, con un rostro relajado y con mates de por medio, Lionel Messi habló sobre todos los temas que rodean a su persona y a la Selección, durante una entrevista en el estudio de Fox Sports.

"La vida es tropezar, levantarse, intentarlo otra vez y luchar por los sueños", dijo el capitán del seleccionado, a poco de la Copa América, su nuevo gran desafío.

"LA FINAL EN BRASIL HUBIESE CAMBIADO TODO EN LA SELECCIÓN"#MessixFOX - "Nos faltó un poco de suerte porque la tuvimos. La del Pipa, la de Rodrigo, la mía...", analizó Leo Messi, mano a mano con @PolloVignolo y gran equipo. pic.twitter.com/H80uVlboNk — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 31 de mayo de 2019

"Quiero terminar mi carrera y quiero haber ganado algo con la Selección. Y si no, haberlo intentado todas las veces posible. No quedarme con la sensación de que dejé pasar oportunidades por gente que no quería que esté o comentarios malos hacia mí", comentó Messi. Y dejó una frase premonitoria: "No sé si llegaré al próximo Mundial".

"FALTA PARA EL MUNDIAL, TODAVÍA NO SÉ SI LLEGO"#MessixFOX - "Hoy estoy espectacular pero no sé cómo voy a seguir. Ojalá no tenga ninguna lesión grave", aseguró Leo Messi, mano a mano con @PolloVignolo y gran equipo. pic.twitter.com/QX6KQCvDAn — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 31 de mayo de 2019

Para Messi, queda claro que todo habría sido distinto con la Selección si hubieran ganado el Mundial de Brasil 2014. "En la final con Alemania tuvimos la más clara... Ese partido hubiera cambiado toda la dinámica de la Selección -sostuvo el santafesino-. Capaz hubiésemos ganado la Copa América en Chile y después en Estados Unidos... Nos faltó suerte".

"DESPUÉS DE LA FINAL CON CHILE NOS TIRARON DE TODOS LADOS"#MessixFOX | Lionel Messi, en diálogo con @pollovignolo y gran equipo, habló de la final CONMEBOL Copa América. pic.twitter.com/sJTRcX13VW — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 31 de mayo de 2019

A los históricos de aquella Selección siempre les pesó no haber ganado torneos. Y Messi dejó en claro que sintieron fuerte las críticas: "Después de la de Chile, nos cayeron de todos lados, nos trataron de fracasados porque no ganábamos finales y decían que lo que conseguíamos no valía nada si no ganábamos la Copa. Se hizo un poco insoportable todo eso".

"RUSIA FUE UN MUNDIAL ATÍPICO EN MUCHAS SITUACIONES, PERO PREFIERO DEJARLO AHÍ..."#MessixFOX | Lionel Messi comentó sobre su relación con Sampaoli. pic.twitter.com/RlQ25IUJNB — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 31 de mayo de 2019

Y continuó: "Cuando la gente escucha tanto y se dicen tantas cosas... Se van contagiando, se compra lo que se dice en la televisión (decía esto en un estudio de TV, valga la paradoja) y si continuamente se mata a la Selección y se hacen comentarios donde se desprecia a los jugadores, la gente entra. Y en un momento también la gente pedía el cambio de generación y era verdad que por ahí se tendría que haber ido mechando".

¿Qué pasó en el Mundial de Rusia? Contestó Messi: "Llegamos complicados por cómo se había dado la clasificación y todo lo que habíamos vivido para llegar. La realidad es que no éramos candidatos", reconoció el jugador de Barcelona, quien contó qué pensaron que pasaría si no le hubieran ganado a Nigeria: "Además de todo lo que había pasado, pensábamos: 'Ya está, no volvamos a Argentina que nos matan a todos'".

"LO DE RUSIA FUE COMPLICADO POR TODO LO QUE VIVIMOS"#MessixFOX - "Si ganábamos en el debut, hubiese sido todo distinto", aseguró Leo Messi, mano a mano con @PolloVignolo y gran equipo. pic.twitter.com/BKuucx7R2e — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 31 de mayo de 2019

Claro que Messi no quiso referirse a internas en pleno torneo. "No me gusta hablar de lo que pasó o lo que vivimos adentro del vestuario. Las cosas del grupo quedan ahí. Pero sí fue un Mundial atípico en muchísimas situaciones que prefiero dejar ahí", sostuvo.

"Hoy estamos en otro momento, pero veo un grupo muy bueno, unido, de chicos con muchas ganas e ilusión por estar en la Selección y jugar la Copa América", opinó con optimismo.

LOS GUSTOS MUSICALES DEL MEJOR DEL MUNDO#MessixFOX | Lionel Messi junto al @PolloVignolo en un momento muy divertido. pic.twitter.com/tsKRj75Nd4 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 31 de mayo de 2019

A la hora de hablar del presente, su mirada es distinta. "Hoy todo es diferente. Hay una camada de chicos nuevos y son muy poquitos los que llevan muchos partidos en la Selección. Estamos en un proceso de recambio que es lógico y normal después de una camada importante de jugadores impresionantes, que más allá de no llegar a consagrarse llegó a una final del mundo y a finales de América, que por ahí para muchos no sirve, pero es extraordinario", aseguró el rosarino.

FUENTE: CLARÍN