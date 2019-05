Gerbaudo, de capitán y figura, a ser expulsado por "cocaína"

Hace un año, Salta Basket descendía a la Liga Argentina tras perder con Ferro Carril Oeste en el juego por la permanencia y recibía la cachetada más dura de su reciente historia. Para el base y capitán de los infernales, Diego Gerbaudo, la pesadilla recién comenzaba.

En el juego del 21 de mayo ante el equipo de Caballito, el cordobés salió sorteado para el control antidoping y cinco meses más tarde, el laboratorio de control del dopaje de la Agencia Española de Protección a la Salud en el Deporte (Aepsad) informó que "el resultado analítico adverso corresponde al hallazgo de "cocaína'". Ante esto, la Comisión Nacional Antidopaje lo suspendió por tiempo indefinido.

Para los medios de prensa y los fanáticos de Salta Basket, Gerbaudo dejó de jugar a causa de una lesión en su rodilla y Víctor Cajal llegó a reemplazarlo temporalmente, pero meses después el protagonista reconoció a El Tribuno que eso no fue cierto.

"Tuvimos un pacto con el club. Personalmente me equivoqué porque tendría que haber declarado que tomé un té de coca, pero me dijeron que no lo declare. El partido fue un lunes y yo tomé el té el sábado previo, en la casa de mi hermana", dijo.

Después de cuatro meses de paro, el Tribunal envió los resultados y luego se desintegró, por lo que Gerbaudo quedó suspendido y ni siquiera sabe cuándo volverá a jugar.

"La dirigencia de Salta Basket se está portando muy mal conmigo. A mí, el kinesiólogo me dijo que no lo declare en el control. Los del equipo también tomaban té de coca", contó.

"Al té lo tomé, no lo niego. Me invitaron a cenar y después me convidó un té mi hermana. No soy de salir de joda, vivo con mi esposa y mi nena muy chiquita y además jugábamos un lunes en Ferro, en la instancia decisiva", contó.

Y agregó: "El doping llega cinco meses y medio después. Me dio mucha bronca porque en Salta Basket me soltaron la mano. No movieron nada. Ellos me conocen, saben lo profesional que soy. Yo estaba muy feliz de estar en Salta".

Sobre su supuesta lesión, dijo: "Nunca fue cierto, llegamos a un pacto con el club que no se iba a hablar. Y ahora con el apoyo que tuve me doy cuenta de que tendría que haber hablado".

El base dijo que tras siete meses sin tener novedades sobre su futuro, le envió una carta documento a las autoridades del equipo salteño.

"Estaba sin cobrar, no tenía respuestas, los dirigentes no hablaban conmigo. Les mandé una carta documento al séptimo mes y me respondieron diciendo que era yo quien les debía dinero por usar el departamento que me alquilaron. Además tenía que dejar la casa en 10 días con mi hija de dos años. Con impotencia dejé el departamento y los temas legales en manos de mi abogado, Cristian Le Bihan", dijo.

En su James Craik natal, el jugador de 29 años que estuvo en el Draft de la NBA en 2010, hoy entrena en soledad a la espera de volver a jugar.

"Soy jugador profesional desde los 14 años, me hicieron el control antidoping más de diez veces y jamás me salió nada, es muy injusto lo que estoy viviendo", dijo.

Gerbaudo, pese a la bronca, tiene un buen recuerdo de Salta. "Quiero agradecerle al hincha de Salta Basket porque allá hice muchos amigos, mucha gente conocida que nos trataron muy bien, tanto a mí como a mi familia, a mi hermana y mi cuñado. Quiero agradecer a la familia Coller y Gómez, especialmente", dijo.

Sin respuestas

El Tribunal que suspendió a Gerbaudo se disolvió tras los recortes en la Secretaría de Deportes de la Nación.

Supuestamente la Comisión Nacional Antidopaje iba a seguir funcionando como organismos independientes y quedó en manos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), por lo que el jugador no sabe a qué organismo pedirle una respuesta.

"Iba a viajar a Buenos Aires, estaba desesperado así que iba a comprar los pasajes con dinero de mi bolsillo y me dijeron que allá no me iban a recibir porque el Tribunal ya no está", dijo. "Me contacté con mucha gente y hubo una gran repercusión en las redes sociales sobre mi situación así que no me quedan más palabras que agradecimiento".

El jugador tenía contrato con Salta Basket hasta junio de este año y si los infernales ascendían iba a renovar por un año más, pero la suspensión hizo que la relación entre el jugador y la dirigencia cambie completamente.

"Quienes me conocen, saben la clase de persona que soy, mis compañeros pueden dar fe que nunca tuve una actitud poco profesional", expresó.

Sin la ayuda de profesionales, Gerbaudo comentó que su círculo íntimo es su sostén: "Me apoyo mucho en la familia y lo único que quiero es recibir una sanción para volver a jugar".

El base no volverá a vestir la casaca de los infernales, pero contó que tuvo varias ofertas.

"Me llamaron de México y de Chile, también Ferro preguntó por mí, pero no puedo darles una respuesta porque no la sé", cerró.

“Puede dar positivo”

Especialistas en endocrinología y toxicología reconocieron a El Tribuno que “el té de coca puede dar positivo en cocaína”.

Adriana Flores Blasco, especialista en toxicología y recientemente jubilada del hospital San Bernardo, sostuvo a este diario que “puede dar positivo, dependiendo del método que se utilizó”.

“Se mide el metabolito y si es cualitativo, dice que hay pero no dice cuánto”, dijo. Martín Teruel, secretario en Adicciones, corroboró los dichos de la especialista. La pequeña porción de té de coca es desdoblada en el hígado, donde se produce el metabolito benzoilecgonina (el principal metabolito de la cocaína).