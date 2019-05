Casillas se mostró recuperado: "#CorazónContento"

El arquero español Iker Casillas, quien el último miércoles sufrió un infarto agudo de miocardio, expresó este lunes tener el “corazón contento” y subió a sus cuentas en las redes sociales la canción del mismo titulo compuesta por el cantautor argentino Palito Ortega en 1968.



“Buenos días!! Yo con el #CorazónContento y vosotros?? Seguimos mejorando!”, dice el mensaje escrito este lunes por el futbolista español del club Porto, de Portugal.

Casillas recibió el alta médica este lunes, para continuar con la convalecencia en su casa.

“Hay que estar agradecido, porque he tenido mucha suerte. Quiero darle las gracias a mucha gente, me han hecho sentir querido. Hay que sacar una sonrisa de estos momentos, me emociono viendo a tanta gente que ha venido aquí. Quiero agradecer al hospital y al doctor Nelson, a Joao Carlos que fue la persona que me hizo el cateter. Quiero dar gracias por las miles de muestras de cariño en las redes y en diferentes ámbitos del fútbol. Habrá que esperar un par de semanas o un par de meses, la verdad es que me da igual. No sé qué será el futuro pero lo más importante era estar aquí y poder hablar tranquilamente. Gracias por la espera, nos vemos pronto. Puedo contarlo y vosotros podéis verlo”, declaró Casillas, muy emocionado.

Iker Casillas, emocionado al abandonar el hospital tras el infarto: "No sé qué pasará en el futuro pero lo más importante era estar aquí"

📹 @ramonnavarrofot pic.twitter.com/tSGXjvMGgJ — MARCA (@marca) 6 de mayo de 2019



El mensaje del exarquero del Real Madrid y de la selección española de fútbol está acompañado de dos emoticones, uno de una cara sonriente y otro de un brazo en un gesto de fuerza.

El video que acompaña el mensaje de Casillas corresponde a la película española “El taxi de los conflictos”, dirigida en 1969 por José Luis Sáenz de Heredia y Juanjo Menéndez, en la que la cantante Marisol interpreta el tema de Palito Ortega “Tengo el corazón contento”.