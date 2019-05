Juan Grabois se enteró al aire que la ley que benefició a Mercado Libre es del kirchnerismo

Luego del cruce tuitero que mantuvo con el fundador de Mercado Libre, el dirigente kirchnerista Juan Grabois salió a defender sus dichos en una entrevista radial en la que le recordaron que las leyes que benefician a la empresa de compra y venta online son del kirchnerismo y no del Gobierno actual. “Yo soy un militante, entonces yo le doy el sesgo que a mí me parece (a mis comentarios)”, señaló.

Todo comenzó el sábado cuando Grabois utilizó su cuenta de Twitter para escribir en contra de la compañía argentina con mayor valor de mercado.”‘Mercado Libre es contrabando, evasión, especulación financiera, abuso al consumidor y competencia desleal”, sostuvo el referente de Frente Patria Grande este sábado. Y agregó: “Su éxito es la destrucción de miles de puestos de trabajo. Macri los hizo multimillonarios a costa suya”.

Si a vos te va tan bien y al resto tan mal, cuestioná tus privilegios, @marcos_galperin. Sos el tipo más rico del país pero Macri te regala el 70% de las contribuciones y el 60% del impuesto a las ganancias forzando la ley 25922 — Juan Grabois (@JuanGrabois) 5 de mayo de 2019

El lunes, en Radio con vos, el dirigente explicó el trasfondo de sus dichos que fueron criticados por el propio CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín. “Yo no entiendo por qué Mercado Libre tiene una exención del 60% al impuesto a las ganancias y 70% de las contribuciones y cargas patronales. Mercado Libre no es una productora de software, se autodefinen como un marketplace. La ventaja impositiva le ha costado al Estado Argentino miles de millones de pesos”, remarcó.

Tocas al unicornio y saltan todos los gorilas — Juan Grabois (@JuanGrabois) 6 de mayo de 2019

“En un país en crisis donde el problema es el déficit fiscal, que la empresa más importante de la Argentina se acoja a un régimen de promoción, (muestra que) vos (como Gobierno) lo promovés”, planteó. Según su visión, Mercado Libre es como “La Salada, pero elegante y cotiza en Bolsa. No me van a decir que hay mucha diferencia entre el Gordo Castillo y este tipo que más elegantemente se queda con el 70% de los impuestos”, agregó.

En tanto, el exministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay se sumó a la discusión y le recordó a Grabois en su publicación de Twitter que la ley de Promoción de la Industria del Software y su ampliación fueron aprobadas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. “Creo que Macri contribuyó más (a Mercado Libre), este tipo es un socio de Macri, los dos lo dicen abiertamente”, respondió el dirigente cuando los periodistas le recordaron quiénes fueron los responsables de leyes 25.922/04 y 26.692/11.

Consultado sobre por qué apuntó su crítica al presidente Mauricio Macri y no al kirchnerismo, Grabois explicó: “Yo le doy el sesgo que a mí me parece, porque yo no soy un opinólogo o soy un periodista objetivo, yo soy un militante, entonces yo le doy el sesgo que a mí me parece, y para mí esto es de Macri”.

El cruce con Mercado Libre se produjo luego de que el viernes las acciones de la empresa en Nueva York subieran 20% tras la publicación del resultado del primer trimestre de 2019 que arrojó una ganancia neta de US$ 11,9 millones.