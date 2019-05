El entrenador Julio Velasco le dijo adiós al vóley

Julio Velasco decidió ponerle punto final a su exitosa carrera como entrenador de vóleibol, anunció Catia Pedrini, presidenta del Módena italiano, al que el DT argentino dirigió hasta el pasado 28 de abril.

“La decisión tomada por Julio Velasco para cerrar su carrera como entrenador debe ser aceptada, ya que uno acepta lo que decide una persona que ha demostrado, en cualquier circunstancia, una enorme propiedad, profesionalidad y pasión”, admite Pedrini en un comunicado de la entidad que preside.

Velasco, nacido en La Plata y con 67 años, cerró su etapa en Módena después de perder las semifinales de la liga italiana y, con ella, clausuró una exitosa carrera de 40 años como técnico en la disciplina del vóleibol.

El platense comenzó la dirección técnica en Ferro Carril Oeste en 1979 y seis años después inició el primer ciclo en el club italiano, donde ganó nueve títulos: 4 Ligas de Italia, 3 Copa Italia, 1 Copa de las Copas -actual Champions League- y 1 CEV Champions League.

En 1989 dejó esa banca para tomar la conducción del seleccionado italiano, al que consagró como campeón mundial en 1990 y 1994.

Con el equipo masculino “azurro”, cuyo mando tuvo hasta 1996, ganó además cinco Ligas Mundiales en 1990, 1991, 1992, 1994 y 1995 y tres Campeonatos Europeos (1989, 1993 y 1995).

En 1997 tomó el control del seleccionado italiano femenino por un año y también consiguió la coronación en la Liga Mundial.

Después de aquella experiencia, Velasco dirigió la selección masculina de República Checa (2001-2003), el club Piacenza (2003-2004), un segundo ciclo en Módena (2004-2006), Gabeca del mismo país (2006-2008), el seleccionado de España (2008-2011), el de Irán (2011-2014) hasta que regresó al país.

Velasco asumió ese año, en 2014, la conducción del seleccionado argentino mayor, del que había sido técnico alterno entre 1981 y 1983, durante el histórico tercer puesto del Mundial 82.

Su período se extendió hasta el año pasado y el resultado más importante que obtuvo fue la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, tras ganarle la final a Brasil.

En septiembre de 2017, Velasco vino a Salta y encabezó la Selección que enfrentó a Venezuela en el estadio Delmi.

Tras el Mundial Italia-Bulgaria 2018, Velasco dejó el seleccionado argentino y retornó a Módena para un tercer ciclo en el que sumó una Supercopa de Italia.

“Velasco fue, es y siempre será un símbolo de nuestra sociedad y de nuestra ciudad, y es precisamente en nombre de todo Módena que, como Modena Volley, tenemos la intención de agradecerle por lo que hizo como hombre y como entrenador cada vez que fue llamado para representarnos”, reconoció la presidenta del club.

“Es imposible no pensar en todos los trofeos que Velasco ganó durante su increíble carrera, e igualmente imposible no decir diez, cien mil veces gracias a los que nos dieron los más ricos recuerdos y emociones que no desaparecerán, nunca”. abunda. “Julio Velasco hizo la historia de Módena, marcó hitos y momentos fundamentales. Módena fue, es y será su ciudad. Simplemente gracias”, concluye.