Manifestación frente al colegio Jesús de Praga, en apoyo a una directiva

Padres y alumnos de la escuela parroquial Milagroso Niño Jesús de Praga, se manifiestan en la mañana de hoy en apoyo a la directora de la institución.

Se trata de la profesora del nivel secundario, Sandra Gutiérrez, quien fue desvinculada del establecimiento educativos “por razones infundadas”, según los manifestantes.

Como medida de protesta la gente se encuentra cortando el tránsito en la esquina de La Florida y pasaje Aguado, del macrocentro salteño.

"No sabemos el por qué de la decisión, no nos informaron sobre los motivos de su alejamiento. No hay ninguna razón aparente y consideramos que es una muy buena directiva", contaron los padres.