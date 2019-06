VIDEO Manejaba despacio, una conductora lo chocó y lo atacó a martillazos por eso

En medio de una discusión de tránsito, una mujer que manejaba una camioneta en el partido de San Martín atacó con un martillo el auto de un hombre que conducía a baja velocidad porque la calle estaba rota. “Pensé que me iba a matar. Estaba fuera de sí”, aseguró la víctima, que alcanzó a filmar la agresión con su celular.

El violento episodio ocurrió en la localidad bonaerense de Villa Lynch en el partido de San Martín, cuando Federico, de 55 años, volvía a su casa en su auto y en la calle Rosales al 4000 redujo la velocidad porque advirtió un pozo en la calzada. Detrás de él venía una conductora impaciente, que le pasó por al lado a toda velocidad y le provocó un rayón, según denunció la víctima.

Tras el cruce, Federico contó a Crónica que siguió a la camioneta durante una cuadra para intercambiar los seguros. De manera sorpresiva, la conductora frenó de repente y se bajó con un martillo en la mano en dirección a Federico. “La mujer estaba fuera de control. Se acercó y, sin mediar palabra, me rompió el espejo retrovisor con un martillo. Sentí mucho miedo, estaba muy nervioso. Lo que más me preocupó es que mi ventanilla estaba baja, pensé que me iba a matar”, relató.

“Me increpó por circular a 20 kilómetros, intenté explicarle que la calle estaba rota pero no me dejó. Ella siguió gritando, me insultó y me destrozó el capó con otro martillazo. Luego, se subió al auto y se escapó en contramano”, aseguró Federico. En el video que filmó se puede escuchar que la mujer le gritó: “¿Qué te pasa que me sacás fotos? Si ibas a 20 kilómetros y yo puedo ir a 40, vos te tenés que correr así yo paso. Si vos vas a 20, te corrés para que yo pase”.

Fuentes policiales consultadas por Todo Noticias aclararon que el hombre no realizó ninguna denuncia en la justicia contra la conductora, y por este motivo, no pueden avanzar en la investigación del hecho.