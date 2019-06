Alfaro habló con Mac Allister y ofrecen a Pavón por Salvio

El entrenador de Boca, Gustavo Alfaro, llamó este miércoles a Alexis Mac Allister para seducirlo y el club es optimista en cerrar la contratación del futbolista, que es buscado por una gran cantidad de clubes argentinos.

El talentoso mediocampista ofensivo está a la espera de una respuesta del Brighton & Hove Albion Football Club, dueño de su pase, sobre si acepta cederlo por seis meses o desea hacerlo por un año.

Según declaró Carlos Javier Mac Allister, padre del futbolista y representante, si la cesión es por un semestre seguirá en Argentinos Juniors, pero si el plazo es mayor, entran a tajar las otras opciones, que son Boca, Independiente, Racing y San Lorenzo.

No obstante, los dos que pican en punta para ficharlo son el rojo y el xeneize, que espera tener finiquitada la operación antes del fin de semana.

Como Alexis todavía no tiene el pasaporte comunitario que recién le saldría en septiembre, no puede disputar la Premier League.

Por su parte, el delantero Cristian Pavón, uno de los futbolistas apuntados por Boca para ser vendido, fue ofrecido por el club como parte de la negociación para que arribe Eduardo Salvio, actualmente en el Benfica de Portugal.

Según trascendió, el xeneize quiere ceder el 50% del pase de Cristian Pavón, cuya claúsula de rescición es de 50 millones de dólares, más allá de que su actual valor de mercado sea inferior a esa cifra.

Esta parte de la operación, que lleva adelante el secretario deportivo del club, Nicolás Burdisso, tendrá que ser evaluada ahora por la entidad lusa, en donde Salvio tiene aún un año más de contrato.

Desde que llegó Gustavo Alfaro, Pavón no fue muy tenido en cuenta, e incluso perdió la titularidad a manos de Sebastián Villa y de Mauro Zárate, y jugó pocos partidos desde el arranque.

Pavón arribó a Boca proveniente de Talleres de Córdoba y fue el hombre más desequilibrante en el período que Guillermo Barros Schelotto fue el entrenador, pero ahora tiene intenciones de seguir su carrera en el exterior.