Femicidas y falsos testimonios

El día 6 de este mes, aproximadamente a las 22, la Sala IV del Tribunal de Juicio de Salta pronunciaba el veredicto por el homicidio de Cintia Fernández, condenando al expolicía Mario Federico Condorí a la pena de 23 años de prisión, más la suma de seis millones de pesos en concepto de daños a su madre. En el transcurso del juicio, dos policías y el encargado del complejo habitacional de Parque La Vega fueron detenidos y conducidos a la Alcaidía por falso testimonio y tentativa de encubrimiento.

El caso Cintia Fernández, cuyo crimen ocurrió en abril de 2011, se constituye así en un hito en el camino de femicidios ocurridos en Salta.

Hitos en el camino de femicidios

Recordemos el crimen, en el 2004, cuya víctima fue Rosana Alderete, a manos de su esposo Alberto Yapura, condenado a reclusión perpetua. El caso dio lugar a la sanción de la ley provincial de violencia familiar 7.403 en el 2006 y a una indemnización por parte del Estado provincial a favor de la hija Vanina -única sobreviviente- por la negligencia del Estado provincial frente a las cinco denuncias por violencia física realizadas por Rosana Alderete, preexistentes al día del crimen.

Luego en julio de 2011 asesinaron a las jóvenes francesas Houria Moumni y Cassandre Bouvier, crimen que trascendió la provincia y dio lugar a la sanción del tipo penal de femicidio, inexistente hasta entonces en el Código Penal Argentino. Este caso se constituye como una gran deuda pendiente de la Justicia salteña por no encontrarse resuelto de manera justa, ya que hizo decir al mismo padre de Cassandre Bouvier que era preferible un culpable en libertad a un inocente en prisión.

En el femicidio de Cintia Fernández, juzgado recientemente, quedaron en evidencia los falsos testimonios y el encubrimiento por parte de un sector de la Policía de la Salta.

Red de encubrimiento

El femicida en este caso es un expolicía de la Provincia que fue encubierto por un sector de la Brigada de Investigaciones mediante maniobras tendientes a instalar la hipótesis del suicidio y luego que ello fracasara mediante la inculpación de inocentes como la misma madre de la víctima.

Durante el juicio salieron a la luz falsos testimonios que me recordaron el capítulo 13 del libro bíblico del profeta Daniel donde se narra la historia de "Susana y el juicio de Daniel" (Dn. 13, 1-64).

Resumidamente, diremos que Susana era una joven casada con Joaquín, que vivían en Babilonia. Dos ancianos, jueces ellos, deseaban estar íntimamente con ella entonces tramaron un plan para lograrlo. Le dijeron que si no accedía a sus deseos la acusarían de haberla visto cometiendo adulterio con un joven. Susana se negó y los ancianos la acusaron y se la condenó. Es entonces cuando el profeta Daniel interrumpió esa condena a muerte y probó el falso testimonio de los dos ancianos, quienes fueron condenados a muerte por el falso testimonio no dudando en culpabilizar a una inocente.

Esta narración es traída para mostrar lo antiguo del delito de falso testimonio, existente ya en la ley mosaica, en los diez mandamientos dados a Moisés en el monte Sinaí: "No levantarás falso testimonio", siendo este el octavo mandamiento.

Este mandamiento, que en su interpretación más amplia significa "no mentirás", era justamente para quienes levantaban falso testimonio en un juicio sea para culpabilizar a un inocente o para favorecer a un culpable.

Si bien se encuentra contemplado este delito en las legislaciones penales, en Argentina y en Salta especialmente no existen condenas penales por el delito de falso testimonio siendo tan importante la prueba testimonial en sede penal como en sede laboral.

De allí la importancia de que los falsos testigos sean sometidos a proceso penal y condenados de acreditarse el hecho ilícito y su responsabilidad.

Poder político y Poder Judicial

La Sra. Ana Fernández denunció desde un primer momento -luego del crimen de su hija- la existencia de corrupción política y gubernamental, también judicial que abona los ocho largos años para llegar finalmente al juicio.

La historia bíblica del juicio de Susana es para los cristianos un anticipo del juicio amañado, de hombres falsos, injustos, malvados que condenan al inocente Jesús de Nazaret y un llamado a todos los que imparten justicia a ser honestos, a ser hombres y mujeres capaces de aplicar la justicia, de no venderse, de no ser corruptos, de no dañar al inocente o favorecer al culpable.

Más allá del excelente trabajo profesional del fiscal, del querellante y de los jueces intervinientes de la Sala IV del Tribunal de Juicio, existió la decisión política de no injerencia del poder político en el poder judicial, de dejar actuar a los jueces del tribunal con independencia de quienes se encuentran comprometidos en el hecho que se juzga, lo cual ha permitido el esclarecimiento de este crimen.

Así, esta sentencia y este caso se erigen en un faro de esperanza en la renovación del Poder Judicial para todos aquellos familiares de víctimas de la impunidad que buscan verdad y justicia que construya la paz que tanto anhelan mientras siguen marchando todos los viernes alrededor de la plaza 9 de Julio.