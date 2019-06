San Martín tendrá su noche de campeones

Una verdadera noche de campeones se vivirá hoy en el club San Martín con una importante cartelera con profesionales y amateurs. Ayer se realizó la presentación oficial de la “Noche de campeones”, por la tarde se llevó a cabo el pesaje de los profesionales y hoy será el turno de los amateurs. La velada se pondrá en marcha a partir de las 22.

Uno de los protagonistas que tendrá el festival será el mendocino Pablo Chacón, ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y en la actualidad es entrenador de los púgiles que se presentarán en San Martín. Chacón también fue campeón mundial de los pluma de la Organización Mundial de Boxeo.

La pelea de fondo enfrentará al salteño Juan Pablo “Cocinero” Parada con el catamarqueño Lucas Báez; en la categoría pluma a seis rounds de 3x1.

Los precios de las entradas tendrán un costo de $150 (populares) y $250 (ring side) y podrán ser adquiridas de forma anticipada en el Boxing Club situado en pasaje Panamá 35, desde las 16.

Otras atracciones que tendrá la velada será la pelea de semifondo entre los salteños Dante Ajaya y Nicolás Montellano, en la categoría de 60 kg. Además, Daniel “La Muerte” Escobar enfrentará a Fabián “Boga” Tello, por el título salteño de los pesados. Otro cetro salteño estará en juego entre Elías Ramos y Carlos Salva, en la división de 60 kg.

La cartelera se completará con: Héctor Lesser (Salta) vs. Alejandro Soto (Mendoza), Sofía Méndez (Salta) vs. Carla Méndez (Mendoza), Joel Salva (Cerrillos) vs. Jairo Arancibia (Mendoza), Walter Lesser vs. Gaspar Chaparro (Mendoza), Mara Fabián vs. Angel Regule (Mendoza), Mario Burgos vs. Facundo Gutiérrez (Salta), Gabriel Girón vs. Facundo Bazán (Rosario de la Frontera), Tomás Mamaní (Salta) vs. Joel Fabián (Salta) y Martín Bridoux (Salta) vs. Agustín López (Rosario de la Frontera).