Juan Musso ya está en Brasil: “Lo iba a ver por la tele” 

El arquero Juan Musso, quien ya se encuentra en Brasil, se mostró feliz hoy por haber sido convocado a la Selección argentina de fútbol masculino en reemplazo del lesionado Esteban Andrada y opinó que el dirigido por Lionel Scaloni es “un equipazo”.

“Lo iba a ver por la tele, con amigos, en familia, y ahora me toca estar ahí. Esta vez fue la lesión del Flaco (Andrada) que me trajo hasta acá. Voy a ir a dar una mano desde donde me toque, como siempre, para tratar de ayudar a la Selección”, sostuvo.

En el mismo, estaba previsto también que viaje César Luis Menotti, director de selecciones de AFA, pero no lo hizo por una cuestión de salud y todavía no se sabe si estará junto a la delegación.

Por su parte, Musso contó cómo recibió la noticia de la citación: “Estaba de vacaciones en San Nicolás, no estaba tan lejos. Fui el último en enterarme porque la noticia ya había salido en los medios. Me puse contento por la oportunidad, por poder venir a ayudar, por venir a la Copa América esta, es hermoso”, declaró.

En tanto, el arquero del Udinese no quiso opinar sobre si Argentina es candidata a ganar la Copa, pero remarcó que hay “un equipazo” como consecuencia de las individualidades.

“Tenemos un equipazo porque están todos jugadores que se han destacado en sus clubes. Tenemos a Messi, tenemos a Agüero, tenemos a jugadores como Otamendi y Di María, que también son históricos en la Selección y han dado un montón, y bueno, las esperanzas están. Si somos candidatos o no, no lo sé, lo importante es dedicarse a cada partido sabiendo el potencial que hay”, cerró.

Andrada tiene una sinovitis en la rodilla derecha que se dio producto de un choque con Guido Rodríguez en la práctica del miércoles y en las próximas horas regresará al país para continuar el tratamiento con los médicos de Boca.