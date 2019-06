En vivo. Central Norte se juega el ascenso contra Guaraní

¡Es ahora o nunca! Llegó el día más ansiado y soñado para todo Central Norte, en el que un grupo de jugadores deberán demostrar que cuentan con la estirpe de campeón que se requiere para inmortalizar sus nombres y trasformarse en los nuevos héroes del club de barrio norte.

El cuervo de Ezequiel Medrán, en su tercera final consecutiva, busca el ascenso al Federal A, e intentará coronar este objetivo frente a Guaraní Antonio de Franco de Misiones, al que enfrentará en el estadio Padre Martearena, a partir de las 17, en la revancha de la final del Torneo Regional Federal Amateur.

Para Central es hora de revalidar la gran campaña que realizó y de sacar a relucir una vez más el temperamento y la mística que tienen los grandes.

En sueño de todo el pueblo azabache está en juego. Es que este equipo los incentivó a creer, sobre todo por el gran resultado que logró en Misiones, al imponerse por 1 a 0 en el partido de ida.

El técnico de Central Norte, fiel a su convicción, no especulará con la ventaja que tienen a favor. Esto significa que su propuesta es salir a ganar y liquidar la serie en casa.

Medrán, con la finalidad de otorgarle mayor peso ofensivo al equipo, implementaría una variante con respecto al once que ganó en la “tierra colorada” y Lucas Quiroz ingresaría por el lesionado Leandro Beterette.

Con el ingreso del Toro Quiroz en el sector izquierdo del medio campo, Pablo Figueroa retrocedería hasta la última línea, lugar que ocupó el partido pasado con la baja de Beterette, mientras que Marcos Valsagna volverá a ocupar el carril derecho.

“El esfuerzo será muy grande, estoy un poco ansioso que llegue el partido, entrar a la cancha y ver el estadio lleno, pero hay que controlar todo ese tipo de emociones para concentrarse en lo que es el juego”, le dijo Valsagna a El Tribuno en la previa de la finalísima.

Se espera que la revancha sea totalmente diferente al primer duelo por la ventaja, necesidad del rival y el buen estado del campo de juego. “En el medio campo estará el partido, vamos a tener que ganar los duelos individuales, jugar y abastecer a los delanteros que están pasando un buen momento, esperemos que sigan así”, analizó el volante azabache.

Es el último esfuerzo, el último sacrificio y el plantel está dispuestos a hacerlo: “Son los último 90 minutos, los que nos pueden depositar en el objetivo, hay que meterle hasta que el cuerpo no de más, y cuando no de más hay un compañero esperando para entrar”, concluyó Valsagna, en la antesala del partido más importante que tiene Central en los últimos años.

Los equipos:

C. NORTE GUARANÍ

M. Pegini E. Flores

P. Figueroa F. Domínguez

F. Rodríguez E. Villalba

P. Krupoviesa R. Rodríguez

E. Buruchaga G. Díaz

M. Valsagna A. Yagusieczko

O. Young M. Comes

M. Iglesias C. Fileppi

L. Quiroz E. Klyniauk

D. Núñez H. Troche

F. Reyes J. Lazaneo

DT: E. Medrán DT: M. Dutto

Estadio: Padre Martearena

Árbitro: R. Rivero (SdE)

Hora de inicio: 17