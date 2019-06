La meta de Los Pumitas hoy es la final del Mundial

Los Pumitas disputarán hoy una de las semifinales del Mundial M-20 que se juega en las sedes de Rosario y Santa Fe. El rival será Australia, a partir de las 13, y se verá por ESPN. El partido se jugará en Rosario.

El seleccionado juvenil argentino de rugby accedió a esta instancia tras golear a Francia el pasado miércoles por 47 a 26 y ser el mejor de su grupo. Por su parte los juveniles Wallabies cayeron en su última presentación frente a Inglaterra por 56 a 23, pero de todas maneras se aseguraron un lugar entre los cuatro mejores del Mundial.

Los Pumitas no cambiarán su formación inicial. José Pellicena, head coach del equipo, eligió a los mismos jugadores que comenzaron en el partido que depositó al seleccionado en las semifinales. En el banco de suplentes se destaca una nueva cara: Ignacio Ruiz, de Regatas, reemplaza en el plantel a Agustín Toth, quien sufre una infección viral.

“Este Mundial tiene la particularidad de que Inglaterra y Nueva Zelanda han quedado fuera de la lucha por el campeonato, están mezclados en el grupo del medio, pero más allá de eso encontramos equipos muy duros. Si bien Australia no tuvo grandes equipos en los mundiales anteriores, en este sí lo tiene al igual que Sudáfrica, que está en un nivel muy alto. Además, Francia no deja de ser un tremendo equipo con individualidades en gran nivel”, analizó Pellicena sobre los protagonistas que tendrán las semifinales del Mundial juvenil, el segundo que se desarrolla en nuestro país.

“Australia combina grandes destrezas en las líneas de carrera con mucho pase de pelota, y también tiene un gran poderío físico, principalmente en lo fowards. Tiene una muy buena obtención a partir del line out y desde el scrum. También tiene mucha fuerza en el maul, ya sea para atacar o defender. Nuestra propuesta está vinculado con eso, ser muy sólidos en la obtención, hemos identificados algunos espacios en los que podemos llegar a atacar y, obviamente, tenemos que ser muy minuciosos y detallistas en la defensa. Tiene que haber mucha disciplina en la defensa y meterle mucha presión a Australia para recuperar la pelota”, destacó Pellicena sobre el rival de hoy.

La otra semifinal la jugarán Sudáfrica y Francia, a partir de las 15.30. Los ganadores de ambas semifinales definirán quien se queda con el Mundial el próximo sábado.

Hoy también jugarán: a las 10.30, Nueva Zelanda vs. Gales (del 5º al 8º puesto) y Escocia vs. Italia (del 9º al 12º puesto); a las 13, Georgia vs. Fiji (9º al 12º puesto); a las 15.30, Irlanda vs. Inglaterra (5º al 8º puesto).