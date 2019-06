Pizzi: “Tengo la máxima ambición, pero debemos tener paciencia”

El entrenador Juan Antonio Pizzi fue presentado por las máximas autoridades en su segundo ciclo al frente de San Lorenzo, con la Copa Libertadores como uno de los objetivos.

“Siempre tengo la máxima ambición y más en un club como este, pero debemos ser cautos y tener paciencia”, señaló Pizzi durante su presentación oficial como director técnico de San Lorenzo, acompañado del presidente Matías Lammens, y los vicepresidentes Marcelo Tinelli y Roberto Álvarez.

“Hay que ser equilibrados y ser conscientes de la realidad. El equipo no logró consolidarse y no tuvo los resultados que se propusieron. Buscaremos lo mejor de las etapas anteriores. Los jugadores siempre se nutren de entrenadores anteriores y lo utilizaremos en beneficio del equipo”, indicó el sucesor de Jorge Almirón.

“El tema de la participación en la Libertadores es motivante. El cariño que recibimos es difícil de igualar en otra institución y nos creemos capacitados de desarrollar una idea”, señaló Pizzi, quien ya estuvo entre 2012 y 2013 en la institución azulgrana.

Luego de conquistar el torneo Inicial 2013, el santafesino se fue a Valencia, de España, y no dirigió la Copa Libertadores que ganó el ciclón bajo la conducción de Edgardo Bauza.

“No es revancha, es una ilusión jugar la Copa Libertadores. Sé la exigencia que representa y vamos a tratar de trabajar lo mejor posible y mantener la ilusión de seguir en la Copa”‘, apuntó.