Yoguis y yoguinis ofrecerán mañana un abanico de actividades en el Bellas Artes

“Todo el yoga es una metodología: cómo descubrir lo que está tan escondido, cómo abrir las puertas dentro de ti mismo, cómo entrar en el templo que eres tú, cómo descubrirte a ti mismo” Osho.

En la actualidad se practican varias formas de yoga y su éxito y el número de seguidores es cada vez mayor en todo el mundo.

En reconocimiento de su popularidad universal, el 11 de diciembre de 2014, las Naciones Unidas proclamaron el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga.

La celebración de este día sirve para concienciar a la población sobre los beneficios de practicar yoga.

El encuentro Dará inicio a las 9 y la última actividad será a las 18. Se dictarán entre dos y tres actividades en simultáneo cada hora. No es necesario tener conocimientos previos.

El cronograma se puede consultar en la página de Facebook: Danzarte Salta. Llevar ropa cómoda.

LE PUEDE INTERESAR Científicos descifran la mirada "enternecedora" de los perros La marihuana se fumaba hace más de 2.500 años



Este año la celebración en Salta se realizará mañana entre las 9 y las 19 en el Museo de Bellas Artes - MBAS - (Belgrano 992) con actividades gratuitas para todas las edades.

“Quisimos aprovechar el feriado para que la gente tenga más disponibilidad de asistir para conocer los distintos linajes de yoga y elegir el que les resulte más adecuado”, comentó a El Tribuno Luciana Alfarano del Multiespacio Cultural Danzarte, que por primera vez propició este encuentro que ya cuenta con el antecedente de ediciones en el estadio polideportivo Delmi, el parque Bicentenario y el Centro de Convenciones de Limache.



Con una amplia y variada programación que incluye actividades para los más pequeños y hasta adultos mayores, el MBAS se suma a la movida brindando un espacio que con el contexto del arte y la energía de las actividades será impulsor de una vibración de sanación.

Desde meditación con cuencos; mindfulnes; yoga para adultos mayores; acro yoga, yoga de la risa; hatya yoga; nada yoga; yoga para niños y adolescentes; vinyasa yoga y mantras hasta un baño de gong y un mandala humano convivirán durante la jornada con el fin de “lograr la integración del ser a nivel individual en mente cuerpo y espíritu a un todo superior”, comentó Celeste Torres Pastore, instructora de kundalini yoga.

Una filosofía de vida

“El yoga es una filosofía de vida, es una cultura yogal, incluso hay gente que no practica yoga pero se puede decir que vive en un estado de yoga, un estado en el que uno reconoce que es parte de un todo mayor”, instruyó Sat Nam Singh, instructor de kundalini yoga.

Para la instructora Tamara Cormack, “la mayoría de la gente llega a hacer yoga buscando solucionar problemas de columna, poder dormir, desestresarse y termina encontrándose con un camino que lo lleva a esta filosofía o no... pero al entrar en la práctica empieza a elevar la conciencia por donde empieza este camino que tiene que ver con una filosofía”.



Si bien el yoga es una práctica ancestral, se encuentra en pleno crecimiento y aún hay quienes no creen en sus beneficios para lo que la instructora Vanina Armata sostiene que “la resistencia también forma parte del yoga, encontrar cosas que no nos gustan de uno mismo, o cosas que no nos funcionan pero hay como un sistema que impacta en nuestro cuerpo cuando lo hacemos reiteradas veces y justamente el yoga practica eso”.

Por su parte Sat Nam cree que “brindar los espacios como este encuentro, es útil para que vivan la experiencia. De eso se trata, es un aprendizaje empírico, podemos leer o filosofar pero hasta que no lo ponemos en práctica no existe la conexión”.

“La idea es que la gente pueda conocer las distintas ramas, tomen contacto y sigan practicando yoga”, puntualizó Alfarano.