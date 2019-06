Presentan nuevas acciones para erradicar la violencia de género

Mañana, día en que se llevará a cabo la marcha colectiva #NiUnaMenos, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) presentará la primera cartilla con información útil para identificar y denunciar situaciones de violencia de género.

La presidenta del organismo, María Laura Postiglione, adelantó a El Tribuno que se diseñaron dos modelos. "El primero, de recomendaciones, pregunta a la lectora si está atravesando una situación de violencia de género y explica algunas cuestiones que pueden entenderse como violencia. Por ejemplo, si tu actual pareja o tu ex amenaza con quitarte a tus hijos, te hecha la culpa de su enojo. Tiene muchos ejemplos que pueden servir para darse cuenta o detectar que hay una situación de violencia", puntualizó Postiglione.

Los lugares para radicar la denuncia y los sitios de asesoramiento están contemplados e incluso se incluye un espacio en blanco con respecto a este último punto para que las autoridades de las localidades del interior coloquen los sitios a los que las mujeres pueden acudir para recibir asesoramiento, en los casos en que haya un área mujer municipal.

El segundo modelo es una guía con pautas a tener en cuenta en tres etapas: antes, durante y después de la denuncia.

La titular del OVcM destacó que el objetivo de la cartilla es "poder brindar herramientas a las mujeres para que sean tenidas en cuenta porque muchas veces por ahí no se dicen o explican y pueden significar un cambio cualitativo en el proceso que ella atraviesa. Por ejemplo, saber si hace falta asistir o no con abogado para hacer la denuncia. A veces eso no se conoce. Lo plantea la ley 7888. O el tema de las medidas que se van a dictar tras la denuncia y como será la vía para solicitar otras cuestiones vinculadas con el derecho de familia como los alimentos, el divorcio, la comunicación".

El acto de presentación de los materiales, con la presencia de las directoras, será en la sede del OVcM, en la calle 20 de Febrero 330, 2§ piso, a las 9.30. Tanto las recomendaciones como la guía podrán descargarse de la página web: www.ovcm salta.gob.ar

También se proyectará el spot "Abramos los ojos", sobre femicidios del Observatorio, declarado de interés por la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia. En 2018, fue declarado de interés municipal y premiado en la categoría filme con la máxima mención, el galardón de plata, en la 12ª edición del Festival Internacional de la Publicidad Independiente en Rosario, Santa Fe.

Postiglione explicó que se eligió la fecha de mañana para la presentación porque es el mismo día en que se realiza la marcha #NiUnaMenos.

"Creo que es una marcha que nos convoca a todas año tras año. Es un momento de reflexión social también para ver cual es la situación de nuestro país y provincia con respecto a los femicidios y la violencia de género. Siempre es un tiempo para poder visibilizar la realidad y analizar si están funcionando adecuadamente las políticas públicas".

Reiteran el pedido de emergencia

Según Mumalá, se destinan 11 pesos con 36 centavos por mujer.

La referente del movimiento Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) en Salta, Malvina Gareca, contó que desde hace días se preparan para la marcha #NiUnaMenos que se llevará a cabo mañana, a las 18.30, desde la Plaza 9 de Julio.

Sin embargo, Mumalá se concentrará una hora antes, en la esquina de Córdoba y San Martín para luego sumarse a la gran marcha.

Para Gareca, #NiUnaMenos marcó un antes y un después. “Generó cambios en lo que es la participación de la sociedad. Ha sido un momento en el que se ha visibilizado en gran medida todas las problemáticas que tenemos las mujeres en relación no solo al femicidio sino también a otras formas de violencia”, recalcó.

Agregó que presentarán un registro sobre femicidios que elaboran desde 2015 hasta la fecha.

Además manifestó: “A nivel nacional estamos por realizar una presentación en el Congreso de la Nación para que se trate el proyecto de Emergencia por Violencia de Género que lo hemos expuesto ya hace un poquito más de un mes, pero no se ha tratado todavía en comisiones. Estaremos este lunes, a las 15, junto al diputado nacional Pablo Kosiner acompañando este pedido para que la comisión de Familia y la de Presupuestos trate el proyecto”.

“Necesitamos que el Estado nacional se involucre en las políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. En este sentido también nosotros presentaremos un informe sobre presupuesto. Según cálculos que hicimos son 11 pesos con 36 centavos por mujer lo que se destina en Argentina para las políticas publicas 2019 por violencia de género y eso resulta totalmente insuficiente porque las mujeres necesitamos refugio, asistencia interdiscplinaria, la creación de oficinas, fiscalías y con ese monto no se llega a cubrir. De hecho tenemos declarada la emergencia en Salta y todo lo que se hace aquí se hace con presupuesto provincial”, finalizó.

La guía que presentarán

ANTES DE LA DENUNCIA. A) Sería bueno que alguien de tu confianza sepa que vas a hacer la denuncia y si puede que te acompañe. B) Tené a mano tu DNI y si tenés hijos, los de ellos también. C) Si tenés hijos procurá dejarlos al cuidado de alguien de tu confianza y sino que te acompañen.

DURANTE LA DENUNCIA. A) No necesitas asistir con abogado. B) Si sos menor, en la comisaría o institución cercana te tienen que asistir. C) Si no tenés tu DNI igualmente deben tomarte la denuncia. D) Exigí que te tomen la denuncia no una exposición. E) En caso de que no quieran tomarte la denuncia llama al 911 o 144. F) Contá detalladamente el último hecho de violencia. G) Podés solicitar las siguientes medidas de protección para vos y si tenés hijos, para ellos: prohibición de acercamiento, exclusión, que vuelvan vos y tus hijos a tu hogar, entrega de tus pertenencias y la de tus hijos, suspender la comunicación del agresor con tus hijos, fijar cuota alimentaria, prohibir que el agresor venda, oculte, traslade bienes de ambos. H) Si denunciaste episodios de violencia física o sexual el juez puede disponer revisiones de tu cuerpo, si prestas tu consentimiento, podes pedir que te acompañe alguien de confianza. I) Llevate una copia de la denuncia efectuada.

DESPUÉS DE LA DENUNCIA. A) Es importante que sepas qué medidas de protección dictó el juzgado. La Policía debe notificarte, en caso de que no suceda podes averiguarlo en la Oficina de Violencia Familiar o al Juzgado que las dictó. B) Es necesario que cuentes con un abogado para el seguimiento de los trámites. Si no tenés ingresos o son inferiores podés tener asistencia gratuita de un abogado en las Defensorías Oficiales de Violencia. C) No te pueden citar a una audiencia con el agresor. D) Si el agresor incumple las medidas, hace una nueva denuncia por el delito de desobediencia judicial.