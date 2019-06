El Papa Francisco “ya está pensando en una visita a la Argentina”, dijo el episcopado

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Oscar Ojea, afirmó que el papa Francisco “ya está pensando cuándo” venir a la Argentina y precisó que esa visita podría concretarse entre “fines del 2020 o durante el 2021”, según lo que le transmitió el propio Jorge Bergoglio.

“Hay quienes dicen que el Papa no quiere venir a la Argentina, pero a mí me ha dicho que desea hacerlo y que ya está pensando cuándo. Me dijo que no puede venir en lo inmediato, pero que, tal vez, a fines del 2020 o durante el 2021 ya sería posible que estuviera visitando el país”, reveló Ojea.

Si bien la máxima autoridad de la Iglesia en la Argentina aclaró que “no se trata de un anuncio formal ni de una fecha concreta”, manifestó que “es el deseo del Santo Padre que los argentinos sepamos que él está ya pensando en una visita pastoral” a su país natal.

Durante la visita “ad limina” que todos los obispos argentinos realizaron entre abril y mayo a Roma, el Papa ya les había adelantado su voluntad de concretar el postergado regreso al país, e incluso se conoció que en 2017 estuvo a punto de venir.

El obispo de San Isidro además condenó que “se lo presente al Papa como partidario de una facción, con un estilo mentiroso que se da muchísimo en algunos medios,y busca ponerlo en una contradicción, una brecha que tiene que ver con no dejarlo ser Papa”.

Si la visita se concretara durante esos primeros meses de 2020, el anuncio formal debería realizarse durante el transcurso de este año. De esta manera, Francisco ratificará su deseo de venir ‘gane quien gane‘ las elecciones pero se asegura de que no se utilice políticamente el anuncio oficial de la visita durante la campaña electoral ya que, al estirar los plazos, la comunicación formal podría darse a conocer con las nuevas autoridades ya electas y en funciones.