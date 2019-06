Crece el drama entre los hipotecados UVA

Sin ninguna respuesta clara hasta el momento, los hipotecados UVA realizaron ayer un banderazo en su eterna lucha por obtener una solución para los que se consideran afectados por los créditos UVA. El encuentro tuvo lugar desde las 11 de la mañana, en la plaza del Desarrollo Urbanístico El Huaico, en la zona norte de la ciudad.

Con el hashtag #ViviendaSiNegocioNo, el reclamo se repitió en distintas provincias del país, donde numerosas familias afirman haber sido engañadas por un tipo de crédito que, con el paso del tiempo, se hizo insostenible.

Los más perjudicados fueron aquellos que tomaron un crédito a través del Procrear para poder llegar a la vivienda propia a través de los desarrollos urbanísticos, como así también quienes decidieron construir de manera particular las viviendas.

"Las cuotas subieron más de un 50 por ciento. Familias que comenzaron pagando 8 mil pesos al día de hoy, y dos años después de haber obtenido el crédito están pagando 16 mil pesos y en otros casos más plata", expresó a El Tribuno uno de los perjudicados por este sistema que participó del banderazo.

"Ya casi es una costumbre y aprovechamos la oportunidad para visibilizar este problema. Tenemos que contarle a la gente que esto no esta funcionando", dijo Gustavo Baranovsky, otro de los afectados por el sistema UVA. Estos créditos eran para vivienda única familiar, no para inversionistas. Son familias que creyeron en una propuesta del gobierno", remarcó.

"Nos prestaron UVA y tenemos que devolver UVA, pero esto se va modificando con la inflación. El capital adeudado va creciendo también, así que no tenemos idea de cuánto es lo que vamos a terminar pagando. En Salta no tenemos datos oficiales, pero existen unas 1.000 familias que tienen este tipo de crédito. Logramos bastante diálogo con el arco político, pero en los hechos no hubo ningún cambio. La única forma de modificar esto es a partir del presidente y su diputados en el Congreso", finalizó Gustavo Baranovsky.

En abril de 2016, cuando el Gobierno anunció la emisión de créditos UVA muchas familias vieron con entusiasmo la posibilidad de cumplir el deseo de tener una casa propia. Sería un tipo de financiación cuya tasa se ajustaría por unidades de valor adquisitivo (UVA) indexadas a la inflación. La propuesta era tentadora: el préstamo se tomaría en moneda nacional; algo beneficioso en un país con vulnerabilidad externa y alta dolarización. Pero poco a poco lo que parecía ser un sueño hecho realidad terminó transformándose en una pesadilla. En Salta muchas familias vieron incremantado en casi un 60 por ciento el monto de las cuotas, pero el problema más grande es que también crece el valor total.