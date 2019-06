Scaloni mete mano en el equipo y prueba a Dybala como socio de Messi y Agüero

El DT del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, probó este viernes un equipo titular con la presencia del cordobés Paulo Dybala, pero su lugar será ocupado por el bahiense Lautaro Martínez, en recuperación de un golpe, para el decisivo partido del domingo ante Qatar, por la última fecha del Grupo B de la Copa América.

En el campo de juego del Beira Río, estadio del Inter de Porto Alegre, lo ensayado por el entrenador confirma que serán tres los delanteros para iniciar el partido con los asiáticos, en coincidencia con su análisis del mejor momento en el empate con Paraguay, cuando convivieron Lionel Messi, Sergio Agüero y Lautaro Martínez.

Franco Armani; Milton Casco, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez y Leandro Paredes; Messi, Agüero y Dybala fueron los once que recibieron pechera amarilla al comenzar el táctico.

El ingreso de Dybala, que de momento no tuvo minutos en la Copa América, se produjo por la molestia muscular de Lautaro, esa que generó una controversia con Scaloni y que no le impedirá llegar en condiciones al juego del domingo próximo, desde las 16, en el Arena do Gremio.

El delantero de Inter de Italia sufrió el miércoles pasado un golpe por una embestida del defensor paraguayo Gustavo Gómez y se enfureció cuando Scaloni decidió reemplazarlo en el segundo tiempo, al punto tal de desairar a sus colaboradores con el saludo y golpear insistentemente una botella de plástico contra el piso cuando ya estaba sentado en el banco de suplentes.

“Estaba para seguir”, reconoció tras el partido el delantero, quien atribuyó su cambio a “decisiones del entrenador”. También contó que “físicamente no estaba al ciento por ciento”, pero que había mejorado del golpe cuando recibió masajes en el entretiempo para evitar que se contractura la zona.

Poco después de sus declaraciones, en conferencia de prensa, Scaloni informó que el jugador “no estaba bien” porque había sufrido “una fuerte paralítica en la zona lumbar” y para reforzar esa idea, la AFA publicó un inmediato y sugestivo parte médico, en el que se diagnosticó “traumatismo región glútea (izquierda)”.

Otra novedad de la formación probada fue el regreso de Guido Rodríguez, titular en el debut ante Colombia, quien desplazó así a Rodrigo De Paul.

De todos modos, su participación el domingo no está asegurada y en su lugar podría parecer el neuquino Marcos Acuña, otro de los que no tuvo participación en los dos primeros partidos del torneo.

Entonces, el seleccionado argentino presentará dos variantes para jugar ante Qatar en relación a Paraguay: la vuelta de Agüero por el mediocampista tucumano Roberto Pereyra y la inclusión de Rodríguez o Acuña por De Paul.

Así, el esquema táctico pasará del 4-4-2 empleado ante colombianos y paraguayos a un 4-3-3 más acorde a la necesidad de conseguir la victoria.

Argentina, último en la zona B con un punto, enfrentará el próximo domingo a los anfitriones del Mundial 2022, que suman una unidad también, en busca de su primer triunfo en la Copa América.

El equipo de Scaloni tiene la obligación de ganar, a la espera de que Paraguay (2) no lo haga ante al líder Colombia (6) para avanzar a los cuartos de final sin esperar otros resultados.

La victoria, incluso, podría resultar insuficiente si Paraguay gana y los terceros de las zonas A y B terminan con seis puntos o cuatro y mejor diferencia de gol que Argentina.

De empatar, el seleccionado albiceleste necesitará que Paraguay pierda con Colombia por un mínimo de dos goles de diferencia y luego esperar que ningún tercero llegue a los tres puntos, algo que asoma muy complicado.