La plaza El Niño Feliz, un basurero pese a los arreglos

Una cuadrilla de obreros municipales, dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, se encargó de arreglar ocho nuevas bancas en la plaza El Niño Feliz, del barrio El Tribuno.

Otro equipo reparó y pintó el conjunto de juegos para niños y niñas que hay en el espacio verde del sur de la ciudad, donde todo estaba roto. Sin embargo, lamentablemente la imagen renovada del lugar no duró ni una semana.

La plaza, situada a pocas cuadras del complejo deportivo Nicolás Vitale, es un importante pulmón que además de oxigenar las urbanizaciones de zona sur, hace las veces de espacio recreativo y de paseo para los vecinos de la zona. Por ello, es fundamental el mantenimiento de los juegos infantiles.

Durante los fines de semana, el espacio se transforma por las nuevas tendencias que se imponen debido a la actual crisis económica.

Por las tardes de los sábados y domingos la concurrencia explota. Con un boleto de colectivo a 20 pesos y sin pase libre para los chicos, son muchos los padres que deciden quedarse en la zona y buscar alguna recreación más económica que ir al cine, un parque o shopping.

En la plaza se instalan peloteros inflables, mesas para desarrollar dibujos y pinturas, camas elásticas, autos a baterías y otras atracciones.

Además las mujeres del barrio venden pastafloras, maicenitas, bollos y tortillas. Se suman los pancheros y sangucheros. Completa el paisaje el local de una cadena de heladerías a pocos metros.

Toda la basura que origina ese movimiento deja un tendal de papeles, bolsas, botellas descartables, cucuruchos y restos de alimentos que tiran al piso los vecinos que no se preocupan por la contaminación del espacio verde.

"Hasta un cine gratis vino alguna vez, pero son los mismos padres los cochinos que no les enseñan a sus hijos a ser limpios, a llevarse la basura que dejan en su visita a este espacio que es único en la zona. Acá vienen con todos los niños porque ya se hizo un paseo tradicional. Lamentablemente los tachos de basura que pusieron no dan abasto por la cantidad de basura. Cuando ya no entra más, muchos dejan encima o cerca de los tachos las bolsas y luego vienen los perros y hacen un desastre", dijo una de las vecinas de la plaza que pidió a los padres un cambio de conducta.

Durante los días de semana se pueden encontrar botellas de vidrio de vino o cerveza, cajas de tetra break y paquetes de cigarrillos entre los juegos.

Ese espacio se convierte en territorio de jóvenes que pasan parte de las noches allí y en muchos casos dejan desperdigados los rastros de lo que consumieron.

En el Periodista

En la zona sur hay pocos espacios para la recreación de los chicos. A pocos metros de la plaza El Niño Feliz hay otro sector de juegos, pero están completamente rotos.

Otro espacio que no tiene juegos en buenas condiciones es la plaza del Periodista, del barrio homónimo. Las pocas hamacas que hay están destruidas. Nadie aún retiró los fierros doblados y las maderas partidas, por lo que significan un verdadero peligro para los niños.

“Están así desde hace meses”, sentenció un papá. Los comerciantes y vecinos apuntan a algunos jóvenes que se juntan por las noches y a la falta de control.