Crisis en el Gobierno tras la renuncia de Fernando Yarade

El exjefe de Gabinete denunció que un dron sobrevoló su casa y espió a su familia.Urtubey aseguró que “los que están en campaña no pueden seguir en funciones”.

La mañana fue muy movida ayer en el Grand Bourg. En medio de un clima enrarecido, durante un acto, renunció el jefe de Gabinete, Fernando Yarade, quien aseguró que "hay mucha gente mala y sucia", en referencia a lo que vivió en su último paso por la función pública.

Temprano, Yarade había hecho una denuncia en sus redes sociales donde contó que la noche del lunes un dron sobrevoló el patio de su casa y espió a su familia. "No voy a tolerar que se metan con mis hijas ni con mi familia. Es lo más sagrado y lo que más amo en el mundo", había advertido en su cuenta de Facebook.

Pese a que faltan varios meses para las elecciones, ya se comenzó a jugar a pleno la campaña política en Salta, y son muchos los jugadores que se preparan para sentarse en el sillón que dejará vacío Juan Manuel Urtubey. Y justamente Fernando Yarade es uno de los que están en carrera de cara a las primarias de octubre, por lo que su salida y las cosas que se conocieron con el paso de las horas fueron mostrando un escenario de "campaña sucia".

"Esto es de larga data. Las amenazas comenzaron ni bien asumió en 2017. En ese momento ya le habían apuntado a las hijas", contaron fuentes cercanas al ahora exfuncionario.

Es que Yarade llegó a la Jefatura de Gabinete (noviembre de 2017) en un momento bien caliente de la provincia, cuando se había perdido una elección y los números estaban en rojo y desde ese momento comenzó a llevar adelante una política de orden y austeridad. Esto, sin duda, causó malestar en muchos.

En distintos medios se informó ayer que otro de los que también sufrió ataques fue el ministro de Economía Emiliano Estada. De acuerdo con las publicaciones y la información que se viralizó, en la oficina del funcionario se habían plantado micrófonos que fueron descubiertos. Por este incidente se hicieron las denuncias correspondientes.

El Tribuno pudo saber que esta no fue la primera intimidación, ya que en el último tiempo hasta hubo amenazas contra la esposa del exjefe de ministros. Y fueron varios los ámbitos -según se conoció- donde se escuchó a dirigentes políticos especular sobre "que tarde o temprano iban a bajarlo".

Una fuente confió que fue el propio Yarade quien había advertido estas situaciones y mensajes intimidantes, pero que no fue escuchado en las altas esferas del Gobierno. Y hasta trascendió que había presentado su renuncia, que no fue aceptada.

La salida del jefe de Gabinete, que será reemplazado por Baltasar Saravia, hizo mucho ruido en el mundo político y ayer en la sesión de la Cámara de Diputados muchos legisladores le expresaron su solidaridad. Y en la tarde intendentes, empresarios y organizaciones civiles, de la mano de la senadora nacional Cristina Fiore, dieron una conferencia para reivindicar su figura. Esta partida generó incertidumbre, más en un gobierno al que le quedan menos de seis meses de mandato, y en el medio debe afrontar varias elecciones.

El mensaje

"Quiero agradecerle a todos los que me acompañaron en este tiempo. Este es mi último día de trabajo, renuncio a partir de hoy. Hay mucha gente buena que me ha acompañado. Y mucha gente mala y mucha gente sucia. Este es mi último día de trabajo. A partir de mañana me van a ver en la actividad privada. Muchas gracias", aseguró ayer un conmovido Yarade, en su discurso en el acto en el que se presentó el proyecto de Ley de Promoción de Infraestructura Minera, Trabajo y Estabilidad Fiscal, que busca promover acciones para fomentar actividades productivas e infraestructura económica y social para el desarrollo de las comunidades de la Puna salteña.

Ayer la duda era si Yarade también iba a declinar su candidatura a gobernador, en medio de los mensajes de tinte mafioso que vino recibiendo. Desde el entorno señalaron que si bien no hay un pronunciamiento confirmado, en su post en Facebook puso: "Quiero profundamente a nuestra provincia y como en el 2001 estoy nuevamente ayudando para salir adelante. No voy a aflojar...".