Alberto Fernández duro con Macri: "No me afecta debatir con nadie, si quieren voy a un debate con Trump, que es el jefe"

“El INDEC funciona mejor que en los últimos años de Cristina Kirchner”, reconoció Alberto Fernández, que dijo que con Cristina creció la pobreza. El prencandidato presidencial del Frente de Todos consideró que fue un error que durante el segundo mandato de su actual compañera de fórmula no se difundiera el índice de pobreza. Además dijo que mientras él fue jefe de Gabinete, durante la gestión de Néstor Kirchner, no hubo problemas con el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

“No tenemos que negar más la inflación y ocultar la pobreza”, dijo Fernández. Consultado sobre las controvertidas declaraciones que hizo Aníbal Fernández en 2015 mientras era coordinador de gabinete, cuando dijo que en la Argentina había menos pobres que en Alemania, afirmó: “Nunca estuvo de acuerdo con esas cosas y no lo estoy”.

Además dijo que con Cristina creció la pobreza. “Nosotros con Néstor recibimos 57% de pobreza y la bajamos al 22%. Después creció 3 puntos más con Cristina, que en el medio tuvo la mayor crisis internacional. Pero 26 puntos de pobreza, después de haber recibido 57, no está tan mal. Además, en ese mismo período se crearon 5 millones de puestos de trabajo y crecieron los salarios”, afirmó.

Más allá de los cuestionamientos a su compañera de fórmula, Fernández criticó al Gobierno por el aumento del costo de vida. “Es cierto que Cristina dejó 23 puntos de inflación pero Macri dejará 57”, advirtió. Dijo además que la pobreza “‘aumentó un tercio y el salario real es menor que en el 2003. Macri recibe 26% de pobreza y va a dejar cerca de 40% en diciembre”, afirmó.

“La gestión de Macri es de ineficiencia, toma políticas urdidas para lograr estos objetivos. El Presidente cree que el salario es un costo y se ocupó de que el se caiga al piso”, cuestionó, y dijo que al término del mandato del jefe de Estado no habrá “déficit cero” en las cuentas públicas.

Después de poner en duda su participación en un debate presidencial, insistió: “Es inútil debatir con un mentiroso”, en referencia a Macri. “Soy un polemista, no me afecta ir a un debate con nadie. Si quieren voy a un debate con Donald Trump, que es el jefe de Macri, no tengo problemas”, ironizó, en diálogo con FM Metro.

En cuanto a la corrupción durante el kirchnerismo, dijo que en el caso del detenido empresario Lázaro Báez hubo una “falta ética” o descuido de los Kirchner. “Cristina debería haber tenido la precaución de no hacer esto (el alquiler de habitaciones de parte de Báez en hoteles de los Kirchner) con un contratista del Estado”, indicó.

Consideró además que durante en los gobiernos anteriores hubo una mala gestión en cuanto al transporte público. “No es la política de subsidios, sino de tolerancia con empresarios corruptos”, cuestionó.

Para Fernández los jefes provinciales están “desahuciados” con Nación y dijo que no cree que algunos gobernadores peronistas prefieran la continuidad de Macri. “No he escuchado a un gobernador que añore a Macri. No fue un presidente federal, fue el más unitario de todos”, criticó.

“Parece que los gobernadores ganaron autonomía en el gobierno de Macri, pero parece que no en cuestiones de economía”, cuestionó el precandidato presidencial del Frente de Todos.