Juventud Antoniana y Gimnasia y Tiro descendieron y no paran de hacerse auto bullying

El mal trago todavía les dura. Todavía no pueden digerir la realidad, y esa realidad dice que Juventud Antoniana y Gimnasia y Tiro descendieron de categoría, pero ellos no paran de humillarse, de hacerse auto bullying.

“Juventud sería el club indicado a cubrir a esa vacante (por el descenso a dedo de San Jorge decidido por el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal). Nos corresponde por ser el último equipo en descender”. ¿Cómo? Descendieron Gustavo Klix, no se humille más, ya intentó una y otra vez y falló, se dio varias veces la cabeza contra la pared, no siga dando pena. No gaste su energía en este tipo de imposibles. Juventud Antoniana, le guste o no, descendió en la cancha.

Se hubiese quejado antes cuando desde la AFA y el Consejo Federal decidieron los 8 descensos. Ahora es demasiado tarde para llorar. Usted con estas cosas lo único que hace es que la herida del hincha Santo siga sangrando, no se cierre, no cicatrice. Sabemos que si hay alguna “manito” podría conseguir volver “antes”, pero esto sería indigno para un club grande del interior como Juventud Antoniana. Vuelva con una vuelta olímpica, con un título bajo el brazo.

Estos mismos conceptos son aplicables a Gimnasia y Tiro, aunque desde el club de la Vicente López sus dirigentes no salieron a pedir públicamente ocupar el lugar de San Jorge. Si lo hizo un grupo de socios de la entidad Alba que desea que la CD del club pida anular el descenso y se agarran de una resolución que tomó el Consejo Federal cuando restituyeron de su plaza en el Federal B a Racing de Balcarce cuando Sarmiento de Ayacucho también fue castigado perdiendo la categoría.

Sabemos que el Federal A de esta temporada está bajo sospecha en todos los aspectos: en los ascensos, en los descensos, con oscuros y turbios arbitrajes, eso está dicho; pero vuelvan al Federal A ganando en la cancha no en el escritorio.