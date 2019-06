Grieta en los Midachi: El Chino Volpato dijo que Dady “no le hace bien al kirchnerismo”

Darío “El Chino” Volpato fue categórico al hablar sobre los dichos de su compañero de Midachi, Dady Brieva, sobre la política nacional. “Yo no pienso lo que dijo Dady Brieva. Él sabrá por qué lo dijo. Así como está Dady hay mucha gente que son petardistas que llaman la atención del periodismo. Se hablan de cosas que están fuera de la coyuntura. Hay cosas que se dicen en lugares que no se deben decir. Yo creo que Dady no le está haciendo bien al Kirchnerismo. Me parecen que no ayudan sus palabras”, manifestó Volpato sobre su compañero de trabajo en diálogo con Radio Mitre.

Consultado por las elecciones presidenciales de este año en la Argentina, el actor confesó: “Yo no tengo decidido mi voto. Debe ser una de las pocas cosas que guardo en secreto en mi vida pública. Podría decirlo si estuviera convencido. Hay más espacios para los grises. Debe haber más grises. No hay que estar ensañado con una idea o pensar que lo está es mejor que lo que estuvo. Yo tomaré una decisión pensando en el futuro del país, que se arreglen algunas cosas. Yo no creo que el kirchnerismo cambie mucho su manera de pensar”.

En ese sentido, El Chino siguió: “No sé si a Lavagna le va a alcanzar. Está todo abierto. Me gustaría saber que van a hacer con las cosas. Para mí la grieta ya no está. Las mezclas que se han generado en las fórmulas me hace pensar eso, se ha debilitado la grieta y se ha perdido la sensatez en los ideales”.

Sobre un posible ballotage entre Mauricio Macri y la fórmula que integra Cristina Kirchner, el Chino Volpato respondió: “Hoy por hoy en el ballotage creo que iría por Macri. Le daría una segunda oportunidad pero no sé. La inserción de Pichetto a mi no me gustó, me parece un buen tipo pero no me gustó digamos. Estuvo tratando de defender a Cristina en su momento y parece como que levantó el pie del acelerador y este menjunje es lo que a mí me preocupa que dejamos como de entender y comprender donde quieren ir nuestros dirigentes y por eso la gente opina lo que opina”.