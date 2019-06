Argentinos reclama su clasificación a la Sudamericana

Argentinos Juniors le reclamó hoy a la Superliga su clasificación a la Copa Sudamericana 2020 ya que entiende que ‘eso mantendría el fair play deportivo‘, en base al logro conseguido de haber sido semifinalista de la Copa Superliga.

El bicho expuso una serie de argumentos en los que explica que le corresponde el cupo de Sudamericana por la competencia que terminó ayer.

Por ser campeón, Tigre se clasificó a la Libertadores y el subcampeón y el otro semifinalista, Boca y Atlético Tucumán, ya tenían el boleto al mismo certamen por sus ubicaciones en la Superliga, de modo que entienden en La Paternal que les corresponde a ellos ir a la Sudamericana.

“De esta manera, entendemos se mantendría el fair play deportivo ya que la Copa Superliga otorgaría su cupo tal como expresa el reglamento a uno de los semifinalistas de esta copa”, dice la carta a la cual tuvo acceso esta agencia.

Sin embargo, existe una controversia debido a que Superliga tendría decidido otorgar ese boleto a Lanús, el mejor colocado en la tabla general de la Superliga que no logró clasificarse a ninguna copa.

El presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, reconoció que en su opinión “no hay dudas” que la institución que preside se clasificó a la Sudamericana.

“Para nosotros no hay dudas que el clasificado es Argentinos. No sé por qué se arma tanto revuelo. He hablado con la gente de competiciones de Conmebol”, expresó.

Malaspina contó que le pidió a la Superliga que “se expida rápido” y ahondó en el tema: “El espíritu de la Copa Superliga es dar dos plazas: una a cada copa. Y tres de los cuatro equipos ya están para la Libertadores. Por eso entendemos que nos corresponde a nosotros ir a la Sudamericana”.