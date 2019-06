Gabriel Jesús: "Argentina va a tener que sudar para entrar en nuestra defensa"

El delantero del seleccionado brasileño Gabriel Jesús afirmó este domingo que la Argentina “tendrá que sudar” para marcar un gol en el clásico del próximo martes por las semifinales de la Copa América.

“Será difícil, sin embargo, ellos van a tener que sudar para entrar en nuestra defensa, igual que nosotros también vamos a tener que hacerlo muy bien para entrar en la suya”, manifestó Gabriel Jesús en la conferencia de prensa que brindó en Belo Horizonte, la ciudad que será escenario del choque tan esperado en el fútbol mundial.

El atacante de Manchester City de Inglaterra, compañero de Sergio Agüero, calificó como “mayor clásico entre selecciones” el partido entre Brasil y Argentina en el estadio Mineirao que definirá a uno de los finalistas.

“Son dos equipos gigantes y Argentina tiene jugadores de calidad como (Lionel) Messi y Agüero”, indicó Jesús.

“Messi es el mejor del mundo y Agüero es uno de los mejores delanteros de los últimos tiempos”, aseveró Gabriel Jesús.

“En el último partido contra ellos, en Arabia Saudita, ganamos 1-0 con un gol de (Joao) Miranda y nos atacaron, fue mano a mano. Creo que Argentina nos atacará”, recordó sobre el último choque, en octubre de 2018, con carácter amistoso.

Gabriel Jesús también se refirió al defensor Nicolás Otamendi, su compañero en Manchester City: “Sé su estilo, sé el camino, sé cómo juega. Este año ni yo ni él jugamos mucho en el City, entonces coincidimos en todos los entrenamientos y jugamos. Voy a hablar con (Roberto) Firmino y con los atacantes (de Brasil) para comentarles y ojalá que podamos ayudar de esa manera”, indicó.

Asimismo, el goleador brasileño aceptó que aprendió “mucho” de Agüero en el club inglés y que no hizo ninguna apuesta en el Superclásico sudamericano.

El plantel brasileño, bajo las órdenes de su entrenador Tite, se entrenó en el predio Cidade do Galo de Atlético Mineiro en Belo Horizonte con algunas bajas.

Los volantes Fernandihno y Filipe Luis no trabajaron con el resto de sus compañeros, mientras que Richarlison se quedó en Porto Alegre a raíz de un cuadro de paperas. El delantero de Everton de Inglaterra fue marginado del grupo de jugadores por precaución ante un posible contagio.

Los tres futbolistas están en duda para la semifinal ante la Argentina. Fernandinho arrastra una molestia en la rodilla derecha y Filipe Luis, con chances de recuperarse rápidamente, en el muslo derecho.

En caso que no pueda ser de la partida, Filipe Luis sería reemplazado por Alex Sandro.

El mediocampista Casemiro, quien cumplió una fecha de suspensión, ingresará por Allan, titular en el choque ante Paraguay por los cuartos de final.

La probable formación ante Argentina sería con: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva y Filipe Luís (Alex Sandro); Casemiro y Arthur; Gabriel Jesús, Philippe Coutinho y Everton; y Roberto Firmino.

Arthur y Thiago Silva efectuaron ejercicios diferenciados, pero serán de la partida el próximo martes.

Brasil, organizador del certamen, enfrentará a la Argentina el próximo martes desde 21.30, hora argentina, en el estadio Mineirao de Belo Horizonte por un lugar en la final programada para el 7 de julio en el Maracaná de Río de Janeiro.