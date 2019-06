Diego Maradona se autopostuló para dirigir al Manchester United

Diego Maradona se ofreció como entrenador de Manchester United de Inglaterra en declaraciones al sitio inglés “FourFourTwo” a través de una entrevista exclusiva.

“Si Manchester (United) necesita un entrenador, soy el hombre indicado. Solía ser mi equipo inglés favorito, con tan buenos jugadores y con Alex Ferguson como entrenador, pero ahora elijo Manchester City. Sé que no debería cambiar así, pero lo hago por el Kun (Sergio Agüero), con quien hablo mucho y además está en un buen equipo”, manifestó Maradona.

El equipo rojo no tuvo una buena temporada con la eliminación en cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa y el sexto puesto en la Premier League bajo la gestión del noruego Ole Gunnar Solskjaer, sucesor del portugués Jose Mourinho, quien continúa en el cargo.

“Sé que venden muchas camisetas en todo el mundo, pero también necesitan ganar trofeos. Puedo hacer eso por ellos”, señaló Diego. Maradona manifestó su predilección por el volante español Ander Herrera y señaló que el francés Paul Pogba no trabaja “lo suficientemente duro” en Manchester United.

Maradona no resolvió su continuidad en Dorados de México, que perdió dos finales consecutivas en busca del ascenso a la primera división. La nota completa en “FourFourTwo” será publicada a partir del próximo mes.