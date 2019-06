Para Rogério Caboclo, Neymar jugará la Copa América

El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Rogério Caboclo, confirmó que Neymar, acusado de violación estará “al cien por cien” en la Copa América, este miércoles en París tras el Congreso de la FIFA en el que fue reelegido como presidente Gianni Infantino.

“Sí, al cien por cien”, respondió Caboclo en el Parque de Exposiciones de la Puerta de Versalles, cerrando el debate que había abierto unas horas antes su vicepresidente, Francisco Noveletto, afirmando que dudaba de la presencia de la estrella en el torneo por la existencia de un vídeo.

“Si Neymar juega, Brasil es capaz de no llegar (al título). Conozco la prensa y va a estar encima de él. Hay muchas cosas más por salir a la luz: un amigo mío de Río de Janeiro me dijo que existe otro vídeo sobre la violación”, dijo Noveletto en la televisión brasileña.

“No tengo ninguna preocupación”, añadió Caboclo cuando se le preguntó por la posible publicación de este vídeo.

La prensa brasileña informó hace tres días que una joven de su país a la que había conocido a través de las redes había presentado una denuncia contra Neymar por una presunta violación.

El delantero del PSG se defendió de lo que calificó de “trampa” e intento de extorsión publicando vídeos y mensajes privados que había intercambiado con la joven, a la que habría invitado a París, donde supuestamente se cometió la agresión.

La denuncia llega cuando el jugador está concentrado con su selección para preparar la Copa América que se disputará en Brasil del 14 de junio al 7 de julio.

Caboclo ya había subrayado su “total confianza” en Neymar el martes, en una conversación con motivo del congreso extraordinario de la Conmebol.

“Sabemos la persona que es, el hombre que es, el atleta que es y tenemos total confianza en que todo se va a aclarar”, insistió el mandatario.

Caboclo aseguró haber hablado directamente con Neymar y con su padre para “mostrarles nuestro apoyo”.

“Tratamos de llevarlo (el caso) con naturalidad, lo más importante es que no afecte a los jugadores, que están resguardados en la Granja Comary, el centro de entrenamiento de Brasil (en Teresópolis, cerca de Rio)”, insistió el presidente de la CBF, en el cargo desde hace apenas dos meses.