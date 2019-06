Demandan a la Argentina por la estatización de las AFJP

La Argentina ya conoce el próximo juicio internacional que tendrá que enfrentar por otra causa millonaria originada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En este caso el litigante es la multinacional MetLife al sentirse damnificada por la reestatización del sistema jubilatorio argentino y la eliminación de las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP) en el 2008. Así lo señala una nota del periodista Carlos Burgueño para el sitio ámbito.com.

La empresa de capitalización se presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por sentirse afectada por la decisión tomada ese año; en un caso que el tribunal del Banco Mundial aceptó en 2018. La novedad es que el Gobierno argentino ya fue notificado que en las próximas semana habrá novedades sobre la resolución de la causa, y el monto involucrado.

El caso no debería involucrar grandes montos de dinero ya que MetLife era un actor menor dentro del sistema de capitalización. El problema que causaría un fallo adverso, es que otras entidades financieras cuyas participaciones en las AFJP fueron renacionalizadas, podrían recurrir al CIADI para recibir un fallo similar. Por la información que se obtuvo en Washington, el próximo encuentro será mantenido en persona y no ya vía telefónica como se había sostenido en dos oportunidades hasta ahora, con lo que la causa comenzará su trámite formal.

Lo que se supo también en Buenos Aires, es que la decisión de MetLife de avanzar, fue tomada luego de la suerte que tuvo la demanda contra el país por la renacionalización de Aerolíneas Argentinas sin el pago de dinero ni llamado a negociación previa.

La causa ya fue oficialmente subida a la página del CIADI, con los detalles del caso; lo que le da una formalidad especial a la demanda. El argumento de la presentación ante el tribunal de Washington, es que no se le respetaron a la aseguradora sus derechos como inversor en un sistema que debería haber permanecido en el tiempo, y cuya rentabilidad futura se vio “violentada” por la acción reestatizadora del 2008.

Hasta ahora no había habido presentaciones judiciales de este tipo a nivel mundial; con lo que de avanzar el caso de MetLife serían un pésimo antecedente para el país; además de habilitar acciones potenciales del resto de las administradoras de capitales extranjeros existentes hasta la nacionalización. Aparentemente el hecho de permanecer en el país no es atenuante para que la demanda no avance ni se profundice, ya que MetLife permaneció radicada en la Argentina vinculada al negocio de los seguros de retiro.

El tribunal que el banco Mundial abrió para esta causa ya está instituido desde febrero pasado. Lo integran el alemán Klaus Reichert (elegido por la aseguradora), Campbel McLachlan (abogado neocelandés nombrado por la Argentina) y el canadiense Ian Binnie, como titular máximo del caso. Será este quién defina el caso, ya que se descarta que el alemán fallará a favor de MetLife y el neozelandés votará por Argentina.

Otras causas pendientes

Este caso se suma a otras causas que aún mantiene pendiente el país en el CIADI, todas generadas luego del default del 2001. Se mencionan las presentaciones de Nationale-Nederlanden Holdinvest B.V. and others; Salini Impregilo S.p.A.; Casinos Austria International GmbH and Casinos Austria Aktiengesellschaft; HOCHTIEF Aktiengesellschaft; Unisys Corporation y AES Corporation. En todos los casos se trata de causas iniciadas por empresas multinacionales que se sintieron damnificadas por la salida de la convertibilidad y la pesificación asimétrica y por la manera en que durante el kirchnerismo se renacionalizaron empresas privatizadas. Argentina es el país con más causas abiertas en el CIADI con 55 casos. La sigue Venezuela con 45. En este último caso, todas fueron abiertas en los últimos 5 años.

Fuente: Carlos Burgueño - ámbito.com