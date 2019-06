Fertilidad y nuevas formas de procrear

Licenciada en Comunicaciones Sociales, Luciana Mantero es autora del libro “El deseo más grande del mundo”, en el que desanda la difícil búsqueda de un embarazo que no llega, con su experiencia personal como disparador, llega hoy a Salta para brindar una charla gratuita sobre la búsqueda de un hijo en tiempos modernos y la preservación de la fertilidad.

Esta tarde desde las 18 en el Hotel Presidente (Belgrano 353) con acceso gratuito, abordará lo que significa buscar una maternidad o una paternidad en tiempos modernos, con nuevas opciones que tienen que ver con ser madres solas, o parejas del mismo sexo y también sobre las parejas heterosexuales que buscan y no pueden alcanzar la maternidad, “un poco retomando el espíritu del libro para poder hablar de lo que significa este tránsito y de las posibilidades técnicas que existen hoy”, adelantó a El Tribuno la escritora.

También pensando en las personas que quieren planificar su fertilidad en tiempos en los que la cultura va por un lado y la biología por otro, “las mujeres que decidimos ser madres postergamos la maternidad en muchos casos, pero hay un tema que tiene que ver con la duración finita y temporal de nuestros óvulos, que es lo que muchas veces no se tiene en cuenta y es lo que puede ayudar a prevenir una posible infertilidad”, instruyó Mantero.

Pero, no solo será planteada la posibilidad del congelamiento de óvulos sino también se adentrará en problemas que pueden ser hereditarios, hábitos alimenticios más sanos, visitas a los médicos pertinentes, molestias que no se hayan tenido en cuenta y pueden llegar a influir en la fertilidad futura.

“Las historias de otros nos nutren y con eso podemos decidir con más libertad el camino a seguir”.



La comunicadora estará acompañada por Juan Aguilera, médico ginecólogo y especialista en medicina reproductiva de Salta, quien responderá luego de la exposición las preguntas técnicas.

Desde la historia personal pero con la impronta de comunicadora, Mantero combina la investigación de años sobre el tema con la experiencia y vuelca su conocimiento en cada charla.