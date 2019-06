Beccecece: "Formar un equipo que enamore a la gente"

El flamante entrenador de Independiente, Sebastián Beccacece, dijo este viernes que buscará "un equipo que enamore a la gente", durante su presentación oficial junto al presidente de la institución, Hugo Moyano.

"Siempre un entrenador depende de los logros, intentaré una conexión donde el sentimiento y la razón vayan de la mano, formar un equipo que enamore a la gente y que haya valido la pena llegar acá", dijo Beccacece en la presentación, realizada en el estadio Libertadores de América, de Avellaneda.

"Estoy muy feliz de estar en esta institución. Sé que llego a un club con la vara muy alta, muy exigente, soy consciente por lo que es su historia, es un desafío que me encuentra en un momento pleno. Vengo acá a seguir creciendo, a seguir evolucionando, es para mi un club ideal", agregó.

El ex-DT de Defensa y Justicia calificó al momento como "muy importante" para su vida y adelantó que el plantel debe presentarse el lunes 17 de este mes.

"A partir de allí nos iremos conociendo -indicó-. No tomaré ninguna decisión hasta hablar con ellos y buscaré adaptarme rápidamente. Estamos en la Copa Sudamericana, que seduce mucho y también lo contemplé. Ojalá podamos establecer una línea y lograr objetivos".

Respecto de los posibles refuerzos, el entrenador habló de Lucas Menossi (volante de Tigre), Alexis Mac Allister (Argentinos Juniors) y el regreso del goleador Emmanuel Gigliotti. "Pero es prematuro dar nombres", señaló.

"Cada entrenador es diferente, vengo con la ilusión de hacer las cosas bien, dar lo máximo, transmitir lo positivo e identificarme con el club, el respeto por sus referentes e ídolos, por su sentido de pertenencia, entiendo que vamos a compatibilizar muy bien", contó.

Beccacece aclaró también que no habló con el DT saliente, Ariel Holan: "Quería llegar vacío de información y producir un cambio sin condicionamiento previo. La pretemporada la haremos en Domínico, y planificaremos todo allí. Vamos a trabajar en todos los aspectos", cerró.

Por su parte, Hugo Moyano dijo: "Hoy se firmó el contrato con el nuevo técnico, aunque joven muy importante. Firmó por un año y estamos convencidos de que va a cumplir una gran campaña".

Moyano dijo además que "por ahora no está prevista la llegada de Daniel Montenegro como manager"; y consultado por la poco decorosa salida de Holan, quien tenía contrato hasta 2021, señaló: "Ha sido una salida normal, se llegó a un punto en el que era necesario este cambio, pero igual tenemos mucho respeto por él, no fue conflictivo".

En cuanto al cuerpo técnico, Beccacece aseguró que lo formarán cinco integrantes más un grupo de analistas de video, mientras que aún no se definió cual será su cuerpo médico.

El flamante entrenador rosarino, de 38 años, se desempeñó como DT de la Universidad de Chile (2016), la selección Sub 20 de la Argentina (2017/18) y Defensa y Justicia en dos ocasiones (2017 y 2018/19).

También tuvo un breve paso por la Selección Argentina ya que trabajó como el ayudante de campo de Jorge Luís Sampaoli, en el Mundial de Rusia, 2018.