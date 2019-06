Taxistas se declararon en estado de alerta y reclamaron más controles

Dirigentes del sector de taxis declararon el estado de alerta. Aseguran que diferentes problemáticas los afectan y que están en una situación crítica. Por ese motivo presentaron una nota ante el presidente del Concejo Deliberante, Matías Cánepa, en la que solicitan una audiencia de carácter urgente.

Sostienen que el funcionamiento de al menos 20 playas de estacionamiento usadas para remises ilegales en el centro, el desplazamiento por obras de unas siete paradas de taxi del microcentro hacia zonas periféricas donde no hay demanda de viajes y la falta de control ante unas 40 agencias de remises ilegales barriales con 70 coches cada una, los perjudican severamente.

Además advierten que recientemente surgieron supuestas agencias de turismo que hacen transporte encubierto de pasajeros.

El presidente de la Cámara de Propietarios de Taxis de Salta (Caprotasa), Juan Manuel Crespo, explicó a El Tribuno que "esta es una situación que nos está agobiando desde hace mucho tiempo a los taxistas. Nos provoca grandes pérdidas económicas, tanto a choferes, como a titulares".

Agregó que desde el sector buscan el diálogo con la AMT y la Policía Vial, que demuestran buena predisposición para solucionar los problemas, a diferencia de los organismos municipales.

"Ellos tienen la obligación de salir a ver, inspeccionar, multar y prevenir que no se incrementen, por ejemplo, estas agencias de turismo que hacen los papeles para transportar turistas en minibuses y traffics, pero en realidad trasladan ciudadanos que no son turistas a Jujuy, Orán, Tartagal. Sin embargo, les están dando autorizaciones. Tránsito y Control municipal no toman medidas", recalcó.

Otras de las quejas tiene que ver con que "las paradas de taxi que tenemos en la ciudad están ocupadas por fruteros. Además, hace bastante tiempo que pedimos la adjudicación de paradas y no hay respuesta".

La Comisión de Transporte

En uno de los incisos de la nota presentada consta: "También ponemos en conocimiento de la grave conducta omisiva que se encuentra llevando a cabo el señor concejal Ernesto Alvarado, quien detenta el cargo de presidente de la Comisión de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial".

El escrito presentado lleva las firmas del presidente de la Cámara de Propietarios de Taxis de Salta (Caprotasa), Juan Manuel Crespo; el titular de la agrupación 28 de Octubre, Joaquín Salvatierra; los referentes del Sindicato de Peones de Taxis (Sipetax), Alfredo Carrizo y Rodolfo Rodríguez; el representante de la Federación Nacional de Taxis, Raúl Saldaño; el dirigente del Sindicato Único de Taxis, Marcelo Girón; y el representante de la Cooperadora Don Omar, Enrique Ramírez.

Los referentes, a los que se sumaron Juan Carlos Angelo, de Caprotasa y Eduardo Carrizo del Sindicato Único de Taxis, se presentaron esta semana en la planta editorial de este matutino para hacer público su reclamo y volvieron a apuntar contra el presidente de la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante. "Conozco al señor concejal Ernesto Alvarado que integra la comisión y lamentablemente parece que más le interesan los cargos que hacer cosas. Ahí tenemos un representante de los taxistas. Por eso entró. Hizo propaganda y se metió en política para defender al sector taxista y lamentablemente no lo hace", aseguró Crespo.

Hizo hincapié en que "Alvarado podría decirle a Tránsito que respeten las paradas, el transporte legal y erradiquen estas agencias supuestamente de turismo. Además hay una sola agencia que copa el tramo del aeropuerto al centro".

Según datos aportados por los referentes, en la ciudad de Salta hay 1.534 taxis y alrededor de 1.000 remises ilegales.

"En un día malo yo trabajo 14 horas y me llevo 400 pesos, a razón de 30 pesos la hora. Esto es una triste realidad", manifestó Rodolfo Rodríguez de Sipetax. En tanto, Alfredo Carrizo, del mismo sindicato, anticipó que le presentarán otra nota al secretario de Gobierno de la Municipalidad, Ricardo Villada.

"Estamos en estado de alerta y si en una semana no tenemos una respuesta concreta tomaremos medidas. Mantener el taxi es caro y mantener a nuestras familias también. Todo empeora por la inflación y encima los ilegales nos sacan nuestro trabajo", finalizó Crespo.

“No somos una autoridad de control”

Se defendió el concejal Alvarado, sobre la acusación de los taxistas.

Ernesto Alvarado

Al ser consultado por la problemática, el concejal y presidente de la Comisión de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, Ernesto Alvarado, respondió que “hay ignorancia por parte de quienes presentan esa nota. Creen que el Concejo es una autoridad de control. Nosotros los concejales lo único que hacemos es legislar, escuchar a la gente y sacar la normativa. Si bien en mi actividad privada soy secretario general del Sindicato de Conductores de Taxímetros y Afines de Salta, en mi rol de concejal tengo que representar a toda la gente, no a un referente de un sector en particular”, agregó.

Y recalcó que “la encargada de controlar, según la ley, es la AMT. En las calles de la ciudad tiene injerencia la Subsecretaría de Tránsito. El Plan de Movilidad lo lleva adelante el secretario Villada. Además hay un organismo de Control Comercial Municipal y un control de Habilitaciones Comerciales. El señor que presentó la nota dice un montón de cosas que no corresponden. Acá hay un problema más allá de lo que plantea pero está todo bien. Todo lo que sirva para visibilizar los problemas creo que es positivo”.

“Al único que podemos controlar mediante pedidos de informes es al Ejecutivo y en las próximas horas nos juntamos con los sectores para ver que se controle a transfers que llevan los pasajeros desde la Plaza 9 de Julio a la Virgen del Cerro y cobran 200 pesos y si les quitan trabajo”, finalizó.