Ya rige el aumento del 5,5% en las prepagas

Los planes que ofrecen las empresas de medicina prepaga aumentaron 5,5% desde este lunes, y acumularán a lo largo del segundo semestre una suba del 17,5%, según autorizó el Gobierno.

El segundo ajuste se aplicará desde el 1 de agosto y será de 6%, mientras que el otro, por el mismo porcentaje, correrá desde el 1 de septiembre.

Este 17,5% acumulado es complementario y acumulativo de aquel que fuera aprobado el 29 de marzo de 2019", cuando se autorizó un incremento del 7,5% desde el 1 de mayo; así, a septiembre, el alza será del 26,3%.

Las empresas, según la medida oficial, deben informar a sus clientes los incrementos que se registrarán en el monto de las cuotas con una antelación no inferior a 30 días.

Los constantes aumentos provocaron que en el último año y medio las prepagas perdieran, en conjunto, un 15% de afiliados, según estimaciones empresariales.

Para enfrentar esta situación, el Gobierno autorizó recientemente a las compañías a ofrecer planes parciales de cobertura ambulatoria o de internación, que no garantizan el 100% de las prestaciones médicas.

Se trata del "Pan parcial de cobertura prestacional ambulatoria", que incluye Consultas Médicas, Medicamentos, Estudios y Prácticas de Baja Complejidad y Estudios y Prácticas de Alta Complejidad, con los mismos alcances que aquellos contemplados en la Ley Nº 26.682, que regula al sector.

Ahora, el Poder Ejecutivo dispuso que una Comisión Permanente, compuesta por tres representantes del Ministerio de Salud y tres del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, sea la encargada de proponer nuevos planes de coberturas parciales.

De este modo, las prepagas podrán ofrecer planes más baratos, que no contemplan el 100% de la cobertura médica, de modo de hacer frente a la menor cantidad de afiliados, a raíz de la crisis económica.