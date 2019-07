VIDEO El baile en bikini de Calu Rivero que dejó un mensaje sobre su cuerpo y su feminidad

La Influencer, It Girl y primera actriz grabó un clip en Los Ángeles que no tardó en lograr cientos de miles de reproducciones y se viralizó rápidamente.

La actriz Calu Rivero deleitó a su más de millón de seguidores en Instagram con un baile en bikini al ritmo de “Parallel dance ensemble”. El clip lo grabó en Los Ángeles, uno de los lugares del mundo en el que reparte su tiempo. Al pie de la publicación dejó un mensaje a modo de enigma: Adivina adivinador, ¿cuál es la correcta?‘. Y luego, agregó opciones: “1- Estoy enamoradísimaaa y el amor me pone así. 2- Me amigué con mi período, con que me venga en los momentos menos oportunos. Hace tiempo que probé la copa y me tiene fascinada cómo conecté con mi cuerpo, mi femineidad y mi sangre. 3 - Estoy feliz de estar en L.A.

4 - Todas las anteriores son correctas”, fue la respuesta a la pregunta retórica que cerró con una publicidad.

La santiagueña que este año protagonizó la ficción de Telefe “Campanas en la noche”, confesó que sigue de novia e invita a otras mujeres a probar la copa menstrual como método de higiene y protección ante su período.