Diego Saravia ratificó que su espacio participará de las primarias del Frente de Todos y consideró “injusto” no poder competir en igualdad de condiciones.

Saravia y Fernández no se achican con la boleta corta

La lista Tenemos Futuro, que encabezan Elia Fernández como primera precandidata a senadora nacional y Diego Saravia como primer precandidato a diputado nacional, disputará el 11 de agosto en la interna del Frente de Todos del kirchnerismo provincial.

Así se manifestaron ayer los principales referentes del Frente Grande, Unidad Popular y de movimientos que apoyan a los precandidatos de este sector.

Diego Saravia subrayó que sin ninguna duda van a competir en las primarias del Frente de Todos, a pesar de no llevar en el voto a la fórmula presidencial que integran Alberto Fernández y Cristina Fernández, dupla a la cual ratificaron su apoyo.

"La boleta corta obviamente es una desventaja, en el sentido de que le dieron la preferencia a la otra lista (de Leavy) pero también hay que decir que nadie de Buenos Aires nos pidió que nos bajemos; nadie nos dijo ustedes no compitan; la preferencia a la otra lista nos parece injusta, creemos que todos deberíamos competir en las mismas condiciones, pero eso también nos da más fuerza para trabajar y para representar a la provincia", señaló Saravia a El Tribuno.

El dirigente del Frente Grande reafirmó que apoyan a la fórmula presidencial Fernández-Fernández: "Lo vamos a hacer con fuerza y vamos a distribuir casa por casa la boleta de ellos con la nuestra por más que no vaya pegada y los que quieran votarnos lo podrán hacer en forma completa", señaló.

Para competir con el "Oso" Leavy, Lucas Godoy y Jorge Guaymás en las primarias de agosto, Saravia dijo que la campaña que vienen haciendo es transmitir a los a los salteños y a las salteñas sus propuestas, recorriendo casa por casa y caminando por toda la provincia.

"Hace dos días estuvimos en Rosario de la Frontera, probablemente la semana que viene vayamos para el norte, estamos muy tranquilos con eso porque en definitiva esto es una cuestión de federalismo", sostuvo.

En esta línea, reiteró que no están de acuerdo en que "desde Buenos Aires se digite quiénes son los candidatos en Salta y a quién darle preferencia o no; creemos que los candidatos por la provincia tienen que ser decididos por los salteños y las salteñas y no por alguien en Buenos Aires", insistió.

En materia de propuestas, dijo que para él como candidato a diputado nacional es central el tema de la tarifa de los servicios públicos y en particular de la energía.

"Proponemos que la energía tiene que distribuirse a un valor compatible con los costos de producción, no con el precio que tiene en el mercado internacional; planteamos que la calidad de los servicios tiene que ser uniforme en todo el país y en particular en toda la provincia de Salta; dar un servicio de energía, y todos los servicios públicos, en las mismas condiciones, en todo el territorio de la provincia", acotó.

Listas en carrera

Con el paso al costado de Walter Wayar y su lista, son precandidatos a senadores nacionales en el frente K: por la lista Celeste y Blanca, Sergio Leavy y Nora Giménez; por la lista Tenemos Futuro, Elia Fernández y Lisardo Arias.

Ahora quedan tres listas de precandidatos a diputados nacionales para las primarias.

La lista Celeste y Blanca con , Lucas Godoy, Noelia Bonetto, Jesús Villa y Marta Sanz.

La lista Tenemos Futuro, Diego Saravia, María Lapasset, Ramiro Escotorin y Nidia Figueroa. La lista Con Todos, Sinceramente Jorge Guaymás, Verónica Caliva, Lucas Tognolini y Elva Rodas.