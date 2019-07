Respira el hincha de Central Norte: se queda Pegini para jugar el Federal A

Con sus providenciales atajadas, con la seguridad y solvencia en el área propia y con la personalidad, la voz de mando y el liderazgo para ordenar a sus jugadores y transmitir tranquilidad desde adentro, rasgos que lo convirtieron en un líder y una especie de capitán sin cinta en la última temporada, que coronó a Central Norte con el ansiado y tantas veces postergado ascenso al torneo Federal A, es sabido que Mauricio Pegini pasó a ser para el hincha del cuervo uno de los futbolistas más queridos del último plantel y de los últimos tiempos en Barrio Norte.

Ese sentimiento colectivo de los seguidores azabaches no solo se sustentó en las veces que el “Rulo” salvó al equipo de una caída segura de su valla, en el Martearena, y sobre todo en las verdaderas batallas vividas en canchas conflictivas y convulsionadas del interior jujeño o tucumano; sino también en el amor que el guardavallas supo profesar por los colores negro y blanco.

Por todo esto, pese a que el silencio impera preocupante en la dirigencia y el cuerpo técnico en relación con los refuerzos que aún no llegan para jugar el Federal A, la que parecía ser la preocupación primordial para muchos por estos días era la continuidad del ex “uno” de Mitre y San Antonio.

Luego de varias idas y vueltas, de las otras ofertas que aparecían en el camino de Pegini y de la presión ejercida por el representante del arquero, el titular de Central Norte, Héctor De Francesco, le confirmó a El Tribuno que el custodio de la valla azabache se quedará a atajar en el Federal A.

A su vez, el dirigente adelantó que si bien hay una charla pendiente con el volante central Matías Iglesias y el veterano goleador Diego Núñez, ambos futbolistas, considerados por el mismo directivo, junto a Pegini, como la columna vertebral de la base del ascenso, tienen su continuidad prácticamente asegurada, como para otorgarles a los seguidores del cuervo un manto de tranquilidad y amenizar la incertidumbre por la falta de certezas reales sobre incorporaciones.

Dos marcadores centrales de jerarquía, dos mediocampistas y dos atacantes son hoy la prioridad de Medrán para complementar la base del plantel.

“Pegini se queda en Central, ya es un hecho. Con Iglesias y Núñez tenemos charlas pendientes pero no habrá problemas, solo definir algunos temas presupuestarios. Ellos tres componen la base del equipo a armar. En cuanto a los refuerzos queremos ser cautos, no desesperarnos, estar tranquilos y ser muy inteligentes. Aún no cerró el libro de pases de la B Nacional y eso lógicamente nos pone en una espera. Tenemos una carpeta con varios refuerzos que consensuamos con el cuerpo técnico, pero primero hay que asegurar la base. Vendrían dos refuerzos por línea”, explicó el presidente cuervo.

De Francesco confirmó además su presencia pasado mañana en la Capital Federal para la cumbre de los clubes del Federal A, donde se comenzará a diagramar la forma de competencia del campeonato que arrancará en septiembre.



Mañana arranca el ciclo más esperado

El ciclo que arrancará mañana en Central Norte no será uno más luego de un lustro de frustraciones y volver a comenzar de cero en un tedioso Regional Amateur, ya que este se trata del proceso más esperado en barrio Norte, el del regreso al Federal A tras más de cinco años de ausencia.

Hoy arribará a nuestra ciudad el entrenador Ezequiel Medrán, quien comandará mañana la práctica vespertina en el estadio “Dr.Luis Güemes”.

Al termino de la misma, a las 18, está prevista la conferencia de prensa de presentación de esta nueva etapa con el cuerpo técnico confirmado (finalmente fueron confirmados Cristian Zurita como ayudante de campo y Federico Acuña como entrenador de arqueros, además de la flamante incorporación de Juan Escalante como preparador físico en reemplazo de Víctor Cuellar). Habrá que ver qué sorpresa se trae Medrán en sus valijas, luego de su estadía en Paraguay, donde observó algunos potenciales refuerzos.



Los que siguen

Mauricio Pegini, Lucas y Federico Rodríguez, Leandro Beterette, Patricio Krupoviesa, Santiago Morales, Fausto Apaza, Osvaldo Young, Fabricio Reyes y Rolando Martínez aseguraron su continuidad en Central Norte.