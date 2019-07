Matías Rossi: “Esta pista premia la clasificación” 

Pese a tener 35 años, Matías Rossi parece ser uno de los veteranos del automovilismo nacional y uno de los mejores pilotos del Top Race y el Súper TC 2000.

Para él y otros pilotos, el autódromo Martín Miguel de Güemes se transformó en el patio de su casa entre el fin de semana que pasó y el próximo.

Ayer se quedó con la primera final del Top Race, tras conseguir el mejor tiempo en la clasificación del sábado.

El piloto de Del Viso no tuvo mucho tiempo para festejar entre la final A y la B, porque tuvo menos de 15 minutos para acomodarse y volver a salir a la pista del circuito salteño.

Rossi llegó a boxes pasadas las 11.45 y a las 12 ya estaba en la recta de largada. En ese tramo recibió a El Tribuno y dijo que para lograr la victoria, fue fundamental imponerse en las clasificaciones del día anterior.

“La verdad que me sentí muy bien y contento porque fue una gran carrera. No puedo festejar mucho porque estoy pensando en la segunda”, sostuvo.

El hombre del equipo Toyota Gazoo Racing Argentina volvió a festejar en el Güemes después de siete años. “Obtuvimos un triunfo que lo veníamos buscando hace rato”.

Los pilotos reiteran que el circuito de Salta es complicado, teniendo en cuenta que el competidor que tome la punta, difícilmente la suelte hasta el final de la competencia.

“Es una pista que premia mucho la clasificación, lo sabemos y la idea es hacer un buen trabajo en la segunda y poder avanzar”, comentó antes de terminar en la octava posición en la final B.

La final de las 11.10 tuvo 24 vueltas, mientras que en la de las 12.10, los pilotos debieron hacer 26.

“El auto está muy bien (tras la primera final) y la segunda carrera es con mayor desgaste, pero estamos muy bien”, cerró.

De esta manera, Rossi cosechó su primer triunfo en la temporada y se encuentra segundo en el campeonato con 140 puntos, por detrás de Franco Girolami, con 160. Canapino está tercero, con 130 unidades.

La séptima fecha del Top Race se correrá el domingo 4 de agosto, en el circuito de San Nicolás, en Buenos Aires.