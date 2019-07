Kevin Benavides vuelve a ganar en el Silk Way Rally

El Silk Way Rally, segunda fecha del Mundial de Rally CC, llegó a China para completar el tercer país de la competencia después del paso por Rusia y Mongolia.

El tramo entre Bayinbaolige y Alashan fue muy bueno para los hermanos Kevin y Luciano Benavides, especialmente para el piloto del Monster Energy Honda Team, quien se adjudicó la etapa, para trepar al segundo puesto de la general, mientras que el menor, que representa al Red Bull KTM Factory Team, finalizó quinto en la etapa y por una penalización cayó al cuarto puesto en el tiempo acumulado.

Fueron 59,51 kilómetros de enlace, 326,60 km de especial para completar un total de 786,11 con muchas dunas, en una zona “similar a Fiambalá, en Argentina”, según señaló Kevin. El salteño ganó la etapa con un tiempo de 4h20m37s y en la general está a 21m10 del británico Sam Sunderland, el puntero.

“Fue una buena bienvenida a China, cambió mucho la etapa, a mi gusto es más divertida, con más navegación de arena. Entramos a las dunas, pasamos por lugares muy bonitos, con mucho terreno para hacer rally y empujé bastante. La zona tiene algo similar a Fiambalá, Belén, así que un poco me sentí en casa”, expresó Kevin.

Para Luciano “ha sido un día muy duro, muy físico, largué atrás y pude hacerlo bien. En los últimos 100 kilómetros tuve un inconveniente con el papel del roadbook, pero en general estoy bastante bien”.

El menor de los Benavides fue penalizado con cinco minutos por olvidarse el cartón que lleva cada moto con el tiempo de largada; esa sanción le costó caer al cuarto puesto en la general pero mantiene grandes chances de integrar el podio del Silk Way. Está a menos de un minuto del tercer lugar.