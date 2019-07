VIDEO Maxi López contó su eterna pelea con Wanda: “Estoy bloqueado de los teléfonos de mis hijos”

La presencia de Maxi López fue la gran sorpresa que preparó el programa PH (Podemos Hablar) para este fin de semana. El futbolista, que no suele brindar entrevistas, fue el centro de atención por sus declaraciones respecto a su eterna pelea con Wanda Nara quien, según su testimonio, no permite que vea a sus hijos. Además, reveló una charla que tuvo con Mauro Icardi, cuando le pidió ayuda para destrabar el conflicto.

Maxi dijo que, si bien hay una cronograma de visitas firmado por un juez, no se respeta. En los seis años que lleva separado de Wanda nunca logró llegar a un acuerdo para estar con sus pequeños, a quienes solo vio dos veces en el último año. Siempre según su testimonio, cuando jugaba en Italia -a pesar de que estaba lejos de Milán, donde vive la modelo con Icardi- fue varias veces manejando hasta su casa, pero en algunas ocasiones no le abrieron la puerta. Ahora que vive en Brasil, todo es aún más complicado.

“Si voy a ver a los chicos tengo que hablar con la madre pero el diálogo se cortó por diferentes situaciones. A veces, cuando iba a verlos, viajaban o llegaba a la casa y no me abrían la puerta. El único momento en el que podía encontrarlos era si llegaba desde otra ciudad al colegio y los pasaba a buscar por ahí para tener un tiempo con ellos. En los últimos años que estuve viviendo en Italia los vi muy poco”, confesó el actual delantero del Vasco Da Gama.

Y agregó: “Los problemas de los grandes los tienen que solucionar los grandes. Cuando entran los chicos en los conflictos de los grandes no está bueno porque yo puedo resolver, pensar y manejarme de otra manera. Pero cuando una persona trata de hacer daño a otra a través de los más chicos no está bueno. No por mí, sino por ellos”.

En ese sentido, el ex futbolista de River dijo que “lucha día a día” para poder ver a sus hijos porque siente que se está “perdiendo una parte de la vida de ellos que no va a volver atrás”, como actos del colegio, sus partidos de fútbol y sus cumpleaños. Si bien aseguró estar “bloqueado de los teléfonos” de los chicos, cuando los ve siente como si nada hubiese ocurrido: “Entre nosotros hay un ambiente que está bueno y es saludable, como si no hubiese pasado el tiempo. Yo soy grande y sufro (no verlos seguido), me imagino que ellos también. Pero quizás, en algún momento, esto cambie”.

Andy Kusnetzoff, conductor del ciclo de Telefe, le consultó si en alguna ocasión había intentado hablar con Icardi: ”‘Con él fuimos compañeros de equipo. Yo ya era más grande y lo ayudé con algunas cosas de la casa, a comprar alimentos, a buscar dónde vivir, como hice con otros chicos. No sé si lo apadriné, pero lo ayudé”.

“Le dije: En un futuro vas a ser padre y vas a entender la situación. Por ahí ahora no lo entendés porque no lo sos, pero no está bueno” -reveló-. La respuesta fue negativa. “Cuando a mis hijos los veo utilizados en alguna situación me jode, me duele. Soy padre, es normal, pero intento siempre, a base de diálogo, intentar encontrar alguna solución”. Además, reveló que “varias veces” el rosarino le cortó el teléfono a los niños cuando estaban hablando con él.

Respecto a las soluciones del eterno conflicto, Maxi explicó: “En realidad siempre es un tema de plata. Porque cuando tendría que estar yo (con los chicos) en la semana de vacaciones, tengo que pagar las vacaciones de ella ... A mí me encantaría poder solucionarlo directamente con ella y que no sea todo expuesto. Más que nada por lo que dije antes, que nuestros chicos están creciendo y ya saben todas las cosas”.

“La plata no alcanza nunca ... Después de todos estos años y viviendo diferentes situaciones me parece que el tema del dinero es un pretexto. Acá no es que está faltando el dinero, lo que está faltando es el respeto y ni todo el dinero del mundo puede cubrir eso”, concluyó.