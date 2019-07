Boca sumó a Salvio como refuerzo y se confirmó que López está desgarrado

El mediocampista Eduardo Salvio se convirtió este lunes en nuevo refuerzo de Boca Juniors, que le comprará la totalidad de su pase en cerca de ocho millones de euros y le hará un contrato por tres años.

La operación fue cerrada luego de una reunión que mantuvieron el presidente del xeneize, Daniel Angelici, y su par de Benfica, Luis Filipe Vieira.

Salvio debía viajar este lunes a Estados Unidos con los portugueses para continuar con la pretemporada, pero no se subió al avión y se espera que en los próximos días arribe a Buenos Aires para realizarse la revisión médica y rubricar su contrato.

Hace algunos días, Angelici había declarado que si el futbolista “no arribaba” a préstamo el pase estaba caído, pero claramente fue parte de una estrategia.

Además, Benfica se mostró abierto a negociarlo ya que tenía un contrato muy elevado y no era considerado titular por el entrenador.

Por su parte, Olympique de Marsella continúa las charlas con Boca para tratar de llegar a un monto que satisfaga al club para que pueda vender a Darío Benedetto, pero todavía no hay punto de encuentro.

Por otra parte, el defensor Lisandro López sufrió un desgarro muscular que no le permitirá estar disponible para la serie que Boca disputará frente a Athlético Paranense de Brasil, por los octavos de final de la Copa Libertadores.

La lesión fue informada en forma oficial por el departamento médico del club, que detalló que el jugador sufrió un “desgarro gemelo interno pierna derecha”.

El marcador central se había resentido en la entrada en calor para el amistoso ante Xolos de Tijuana, el último de la gira de Boca.

En el regreso a los entrenamientos este lunes en Buenos Aires, luego del fin de semana libre, se realizó los estudios que confirmaron el desgarro.

Teniendo en cuenta que la lesión se produjo el 11 de julio, solo una buena recuperación le permitirá llegar a la revancha de la serie que se jugará el miércoles 31 en Curitiba.

De esta manera, el entrenador Gustavo Alfaro probablemente se inclinará por utilizar a Paolo Goltz y a Junior Alonso como la dupla de marcadores centrales frente a los brasileños.