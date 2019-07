El dólar tuvo fuerte reacción y en un día recuperó la caída acumulada en dos semanas

Con poca oferta en la plaza cambiaria, el dólar cotizó hoy con fuerte alza, a $ 43,40 para la venta según el promedio elaborado por el Banco Central, en medio de un casi nulo nivel de ventas.

La divisa subió 55 centavos respecto del cierre del viernes último, mientras el blue saltó 45 centavos a $ 43,70.

Ante escasez de oferta y compras del BCRA para fortalecer reservas, el billete registró el alza más importante en dos meses y medio (en una sola rueda) en bancos y agencias de la city porteña.

Se trata del alza más importante del billete minorista en dos meses y medio.

En el Banco Nación, en tanto, el billete se disparó 80 centavos a $43,40.

El alza fue a la par del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa asciende 80 centavos a $42,40.

El peso se depreció después de que el Banco Central saliera a captar un menor volumen en su licitación diaria de Leliq y se profundizó al cierre de la segunda llamada para colocar Letras de Liquidez, con un sobrante de unos 24.400 millones de pesos respecto a lo que vencía y con tasas que se ajustaron muy ligeramente al alza.

En el mercado mayorista la divisa norteamericana mostró un recorrido similar y terminó a $ 42,40, unos 70 centavos más que el viernes.

Especialistas de ABC Mercado de Cambios señalaron que el alza registrada en el segmento mayorista refleja la "falta de liquidez del mercado, que con solo US$ 27 millones operados sobre el cierre, hizo subir la divisa 40 centavos", ante la escasez de oferta del agro que, habría liquidado unos US$ 100 millones".

El volumen operado fue de U$S 700,4 millones y no hubo operaciones en los mercados de futuros mientras que el dólar blue avanzó a $ 43,70.

El operador Gustavo Quintana advirtió que "si bien era esperable una corrección que en algún momento atemperara un incipiente proceso de atraso cambiario, no parece muy deseable que la actualización de los precios se realice en forma brusca, un factor que a veces genera cierta perturbación en el mercado".