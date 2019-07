Monito Vargas: "Sentí que debía venir al Espanyol"

El mediocampista argentino Matías Vargas fue presentado este lunes como refuerzo de Espanyol de Barcelona -transferido por Vélez Sarsfield- y expresó su satisfacción por haber firmado un contrato por cinco temporadas con el club catalán.

“Desde que hablé con la gente del club me encantó este proyecto. Comencé a adentrarme en el club y a averiguar cosas. Sentí que era lo mío, que debía venir aquí. Soy una persona arriesgada y no me importa arrancar de cero”, expresó el Monito Vargas al sitio oficial de Espanyol.

Vargas, salteño de 22 años, pasó con éxito a la revisión médica en la Clínica Corachan de Barcelona y luego se trasladó al estadio del Espanyol para el anuncio oficial de su incorporación.

“Lo que he visto de la ciudad me ha encantado. Ponerme la camiseta ya me genera una gran emoción y ahora solo pienso en entrenar y prepararme para lo que pueda aportar”, dijo Vargas, quien desechó el interés de Boca Juniors ante la oferta del equipo español.

Espanyol, el clásico catalán de Barcelona, desembolsó 10.5 millones de euros por el traspaso de Vargas, cuya cláusula de rescisión es de 50 millones de euros.