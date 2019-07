Los Benavides van por el podio en China

Kevin y Luciano Benavides se mantienen entre los mejores cinco pilotos del Silk Way Rally tras completar ayer la etapa 9 entre Alashan y Jiayuguan, que contó con 290,30 kilómetros. Fue la penúltima jornada de la segunda fecha del Mundial de Rally CC que hoy cerrará con 255 kilómetros de especial entre Jiayuguan y Dunhuang, en China.

A Kevin, piloto del Monster Energy Honda Team, le tocó abrir pista y tuvo una navegación muy complicada por lo que finalizó sexto en el tramo, mientras que Luciano, integrante del Red Bull KTM Factory Team, fue octavo.

De todas formas, Kevin y Luciano se mantienen cuarto y quinto, respectivamente, a falta de una etapa. Ambos intentarán conseguir ubicarse por primera vez juntos en el podio.

“Fue un día bastante duro, más que el domingo, con mucha navegación fuera de pista hasta el kilómetro 130. Saliendo primero no es tarea fácil y fue la etapa de mayor navegación de todas, pero me sentí bien y el terreno me gustó”, señaló Kevin.

“Empujé muchísimo hasta el final de la parte de navegación, luego me alcanzó Adrien (Van Beveren), dejé que pase adelante en la segunda parte de la etapa que eran caminos con muchos peligros, así que él también empujó bien. Vinimos juntos hasta el final, empujamos los dos y nos ayudó, así que estoy contento con el día que tuve”, comentó el mayor de los Benavides.

Por su parte Luciano expresó: “Traté de olvidarme de la penalización del domingo y lo venía haciendo bien hasta que me perdí y lo seguí a Joan Barreda pero también estaba perdido. Perdí algunos minutos por la pelea del segundo y tercer puesto, pero estoy contento por cómo lo vengo haciendo en general”.

El británico Sam Sunderland (KTM) lidera la competencia y le siguen Andrew Short (Husqvarna) y Adrien Van Beveren (Yamaha).