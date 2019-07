Los Tekis llenarán de carnaval el Teatro 

“Los opuestos se atraen y se alimentan entre sí...”

En vísperas del Día del Amigo, Los Tekis se presentan este viernes 19 en el Teatro Provincial (Zuviría 70) con la gira de su último trabajo “Opuestos”, pero con temas y vestuario nuevos en un “show totalmente diferente a los que están acostumbrados a ver”, aseguraron antes de la presentación.

“Para Los Tekis, la amistad es un pilar fundamental, y creo que eso va a ser lo emocionante del viernes y de la gente que vaya al Teatro verá lo que es realmente un show hecho por amigos, que arrancó como un sueño que después se volvió su manera de vivir, lo hicimos profesional”, afirmó a El Tribuno el encargado de la percusión Juanjo Pestoni.

Abanderados del carnaval, los cinco músicos supieron surfear en las olas del éxito que los acompaña hace varios años y mantener la esencia fiestera que los llevó a recorrer el país de punta a punta.

“El carnaval y toda concientización de lo que significa la Pachamama, seguir haciendo doctrina con todo esto... ahora el 1 de agosto es una fecha que tenemos bloqueada para hacer la ceremonia a la Pachamama, por más que haya festivales, ese día no se toca, se celebra y principalmente se agradece. Hay que agradecer todo lo bueno que a uno le pasa y todo lo que tenemos”, agregó Mauro Coletti quien lleva los vientos de la banda.

La llegada a Salta es como estar en su propia casa, por la cercanía, pero según confirmó Juanjo las empanadas salteñas son las mejores. “Salta nos encanta, estamos cerca, venir acá es lindo para nosotros, aprovechamos y venimos con la familia, disfrutamos de la capital que es hermosa y comemos unas buenas empanadas, que son las mejores”.

Opuestos

Para los músicos, traer su espectáculo al Teatro les permite desarrollar la técnica a su manera sin tener que pensar en una cartelera compartida, “es como un traje a medida”, indicó Mauro y adelantó: “Opuestos, la gira es un show totalmente diferente a lo que están acostumbrados a ver de Los Tekis , desde lo que es el vestuario, el audio de las canciones, las canciones y los audiovisuales. Y el Teatro te permite una dinámica diferente, tiempos diferentes porque estamos solos con la posibilidad de armar la técnica específicamente para lo que queremos mostrar en el show, por el contrario de cuando vamos a un festival en el que hay que adaptarse a compartir la técnica con otros grupos”.

Nuevos tiempos

El grupo que sabe estar atento a los cambios de la industria musical no asegura cuando presentará un nuevo disco pero si adelantaron que se viene el estreno de un video que terminaron de grabar con Cacho Castaña y que irán subiendo cada trabajo nuevo de manera que en cada show puedan incorporar algo nuevo y no ajustarse a un disco editado.

“Como ya no se usa el disco físico vamos sacando singles, canción con videos, lo que también nos viene bien porque de esa manera vamos sumando al show y siempre hay cosas nuevas cuando antes salía el disco y lo hacías en función de eso, han cambiado las formas”, puntualizó Coletti.